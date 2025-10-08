Close Menu
miércoles, octubre 8
Solidaridad

Llamado urgente a la solidaridad: se necesitan donantes de sangre en Comodoro Rivadavia

Se necesitan donantes de cualquier grupo y factor. Las extracciones se realizan de lunes a viernes de 8 a 10 horas en el Banco de Sangre de la institución.
La PostaBy No hay comentarios1 Min Read

Se lanzó un llamado solidario en Comodoro Rivadavia para colaborar con la joven Camila Antonella Oyarzo, quien necesita donantes de sangre de cualquier tipo y factor.

EESS-300x250-80kb

Las donaciones se reciben de lunes a viernes, de 8:00 a 10:00 horas, en el Banco de Sangre y Servicio de Hematología, Oncología y Hemoterapia, a cargo de la Dra. María del Carmen Ríos Part, en la Clínica del Valle.

Para consultas o más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 297-4165782.

Requisitos para donar:

  • Tener entre 18 y 65 años.

  • Pesar más de 50 kilos.

  • No haber donado sangre en los últimos 3 meses (hombres) o 4 meses (mujeres).

  • Presentarse con DNI u otra identificación válida.

  • Estar en buen estado general de salud

Share.

Related Posts