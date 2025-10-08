Llamado urgente a la solidaridad: se necesitan donantes de sangre en Comodoro Rivadavia

Se lanzó un llamado solidario en Comodoro Rivadavia para colaborar con la joven Camila Antonella Oyarzo, quien necesita donantes de sangre de cualquier tipo y factor.

Las donaciones se reciben de lunes a viernes, de 8:00 a 10:00 horas, en el Banco de Sangre y Servicio de Hematología, Oncología y Hemoterapia, a cargo de la Dra. María del Carmen Ríos Part, en la Clínica del Valle.

Para consultas o más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 297-4165782.

Requisitos para donar: