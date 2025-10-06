Google Gemini sorprende: Incorporará una función típca de las redes sociales

Google Gemini se reinventa: prepara un rediseño con estilo de red social

Google trabaja en una importante renovación para Gemini, su chatbot impulsado por inteligencia artificial. Según un informe de Android Headlines, la compañía planea dejar atrás el diseño minimalista que lo caracteriza para incorporar una interfaz más dinámica y visual, similar a la experiencia de las redes sociales.

El cambio incluiría un feed interactivo con sugerencias y ejemplos de prompts —las indicaciones que los usuarios escriben para comunicarse con la IA—. De esta forma, la aplicación buscaría inspirar ideas y resolver el clásico “problema de la página en blanco”, ofreciendo opciones con un solo toque.

Hasta ahora, la pantalla de inicio de Gemini mostraba pocos elementos, al estilo del buscador clásico de Google. Sin embargo, con esta nueva versión, los usuarios encontrarán un flujo de contenido desplazable y en constante actualización, diseñado para fomentar la creatividad y mejorar la interacción con el sistema.

Una interfaz más atractiva y participativa

El rediseño transformará no solo el aspecto visual de Gemini, sino también la experiencia de uso. “La decisión de adoptar un formato tipo feed refleja cómo la mayoría de las personas interactúan hoy con el contenido digital: desplazándose, navegando y descubriendo”, explica Android Headlines.

El nuevo feed incluirá distintas categorías de sugerencias. Por ejemplo, algunas orientadas a la creatividad, como “convertí mi dibujo en un cuento”, y otras enfocadas en la utilidad, como “enviame un resumen de las noticias, cada día”.

Para muchos usuarios, este enfoque promete convertir a Gemini en una herramienta más inspiradora, práctica y cercana a los hábitos digitales actuales.

Aún no se confirmó la fecha oficial en que este rediseño estará disponible, pero todo indica que Google busca dar un paso más en su estrategia de hacer de la inteligencia artificial una experiencia cada vez más intuitiva y personalizada.

Fuente:https://tn.com.ar/tecno/novedades/2025/10/06/google-gemini-sumaria-una-funcion-clasica-de-las-redes-sociales-y-se-alejaria-de-su-minimalismo/