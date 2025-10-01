Close Menu
miércoles, octubre 1
La Mesa Intersectorial para la Prevención del Suicidio realizará su reunión plenaria en Rada Tilly

El encuentro será este jueves 2 de octubre en el Club de Leones. La convocatoria es abierta y se trabajará en el balance del Mes Amarillo y en las acciones previstas para el último trimestre del año.
La Mesa Intersectorial para el Abordaje de la Temática del Suicidio llevará adelante este jueves 2 de octubre su reunión plenaria bimestral en las instalaciones del Club de Leones de Rada Tilly, ubicado en Combate de Quilmes 729. La actividad comenzará a las 9:00 y se extenderá hasta el mediodía.

El encuentro será abierto a la comunidad, con el objetivo de que vecinos, organizaciones e instituciones puedan conocer y sumarse a las acciones que desarrolla la Mesa. En esta ocasión, se trabajará sobre las actividades proyectadas para el último trimestre del año y se realizará un balance de las iniciativas desarrolladas durante el Mes Amarillo, campaña de sensibilización y prevención del suicidio.

La Mesa Intersectorial está integrada por alrededor de 140 instituciones y organizaciones del sureste chubutense, tanto del ámbito público en sus distintos estamentos, como del sector privado y de la sociedad civil. También participan personas que se han ido sumando a las actividades vinculadas con la temática.

La estructura de trabajo se organiza en tres comisiones:

Abordaje territorial y comunitario

Capacitación para adolescencias y comunicación responsable

Comité de análisis de muertes por eventos de suicidio

Además, la Mesa cuenta con grupos de posvención para familiares y referentes afectivos.

Durante todo el año, se impulsan acciones en distintos ámbitos: deportivo, educativo, sanitario, social, de niñeces, juventudes y fuerzas de seguridad, con un enfoque integral, de derechos y de articulación comunitaria.

