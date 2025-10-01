Close Menu
miércoles, octubre 1
LA POSTA RADA TILLY

Chofer y coordinadora de empresa de turismo habrían dado positivo en test de alcohol y drogas previo al viaje de alumnos  de Rada Tilly

El chofer habría registrado consumo de alcohol y drogas, mientras que la coordinadora sólo habría dado positivo en drogas. El viaje de los alumnos de 5º grado habría quedado suspendido.
 Una excursión escolar organizada por alumnos de Rada Tilly habría sido suspendida este miércoles luego de los controles preventivos realizados antes de la partida.

Según la información inicial, el chofer del micro habría dado positivo tanto en alcohol como en drogas, mientras que la coordinadora de la agencia de turismo que acompañaría al grupo de estudiantes a Puerto Madryn, sólo habría registrado consumo de drogas en el test.

El contingente de alumnos de 5º grado no habría podido emprender el viaje ante esta situación, y las autoridades habrían dispuesto la cancelación preventiva del traslado para resguardar la seguridad de los niños.

Padres y docentes manifestaron  su indignación, aunque destacaron que los controles habrían evitado que los estudiantes viajen en condiciones riesgosas. Desde la institución educativa se evaluaría la reprogramación de la actividad con otro servicio de transporte habilitado.

-NOTICIA EN DESARROLLO-

