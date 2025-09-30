Soria: “Desde el peronismo hemos pedido la separación de Espert por inhabilidad moral”

Martín Soria, diputado nacional de Unión por la Patria de Río Negro, manifestó que ABC Radio por FM Records que “No me sorprende para nada este caso de José Luis Espert y esta fauna que rodea al presidente de los argentinos. En Río Negro sabíamos que en la campaña de 2019 Espert tenía fuerte lazos con el narcotráfico en la figura de Fred Machado que tiene pedido de extradición por los Estados Unidos y tiene familia en Viedma. Esta persona le prestaba aviones privados y vehículos para trasladarse en la campaña, además que recibía envíos de dinero de dudosa procedencia”.

Luego aseguró que “Esta documentación surge de las investigaciones por narcotráfico donde a los socios de Fred Machado le secuestran libros contables y en los que aparecen transferencias de dinero por 200 mil dólares a nombre de 200 mil dólares”.

Para el legislador rionegrino, “Los vínculos con el narco no solamente se limitan a Espert porque en Río Negro Fred Machado tiene un primo y testaferro que se llama Cicarelli que es la actual pareja de otra diputada libertaria por Río Negro que se llama Lorena Villaverde. Así cierra todo el círculo con una legisladora que en el 2003 fue detenida en un aeropuerto de Estados Unidos tratando de ingresar medio kilo de cocaína”.

Soria adelantó que “Desde el peronismo hemos presentado dos pedidos. Uno para remover a Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y otro pedido para separarlo de la Cámara por inhabilidad moral. Nosotros ya hemos utilizado este mecanismo con un diputado de una provincia del norte que en un zoom tuvo una actitud indecorosa y este es una situación mucho más grave, veremos cómo votan sobre este tema los aliados de Javier Milei”.

En ese marco, relató que “Fred Machado esta acusado por la Justicia de Estados Unidos por tener una empresa de jets privados, pensemos que es una persona que sale de Viedma a vender Hot Dogs y se transforma en empresario millonario, en un pueblito que hay de Texas donde hay más aviones que habitantes; por lo que se lo acusa de trasladar droga y lavar cientos de millones de dólares del narcotráfico”.

El diputado Soria agregó que “Los vínculos con el narco que tiene este gobierno libertario no terminan ahí. El abogado de Karina Milei y el propio presidente, en el caso de la criptoestafa Libra, es Francisco Onetto, es el mismo abogado de Fred Machado”.

Por último, frente al decreto que autoriza el uso de las tropas estadounidenses de una base militar en la Patagonia indicó que “No me sorprende nada. Estamos en manos de gente peligrosa que no le interesa la Argentina, tenemos de presidente a un loquito que en campaña decía que entre el Estado y la mafia prefería la mafia porque decía que tiene códigos. No me extraña que le firme o lo quiere entregar cualquier cosa al país del norte”.