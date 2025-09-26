Close Menu
viernes, septiembre 26
Trabajadores de Camuzzi Gas del Sur reclaman aumentos y rechazan la terciarización de tareas

En Comodoro Rivadavia, trabajadores iniciaron  un plan de lucha por actualización salarial y anunció un paro general para el 7 de octubre, que se extenderá desde Bahía Blanca hasta Ushuaia.
By No hay comentarios
Los trabajadores de Camuzzi Gas del Sur de Comodoro Rivadavia comenzaron un plan de lucha en reclamo de actualización salarial y en rechazo a la terciarización de tareas. Según explicó Luis Gallardo, referente del sector, desde agosto no perciben el aumento correspondiente a la inflación, mientras que la empresa argumenta que “no hay fondos”, a pesar de un escenario económico favorable.

El cronograma de medidas de fuerza incluye manifestaciones los lunes, miércoles y viernes en distintos horarios frente a la sede de la empresa:

  • Lunes de 8 a 9 horas

  • Miércoles y viernes de 11 a 12 horas

Además, el Gallardo confirmó un paro general para el próximo 7 de octubre, que abarcará toda la región, desde Bahía Blanca hasta Ushuaia.

Queremos que se respeten las paritarias y que se termine la terciarización, porque están contratando empresas sin la formación necesaria, lo que pone en riesgo la seguridad de los trabajadores y de la población”, remarcaron desde el sector.

En la región patagónica, el sindicato representa a más de 200 afiliados, que van desde Esquel hasta Ushuaia. “Somos profesionales del gas y exigimos que se valore a quienes están capacitados en la zona”, concluyeron.

