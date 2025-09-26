Trabajadores de Camuzzi Gas del Sur reclaman aumentos y rechazan la terciarización de tareas

Los trabajadores de Camuzzi Gas del Sur de Comodoro Rivadavia comenzaron un plan de lucha en reclamo de actualización salarial y en rechazo a la terciarización de tareas. Según explicó Luis Gallardo, referente del sector, desde agosto no perciben el aumento correspondiente a la inflación, mientras que la empresa argumenta que “no hay fondos”, a pesar de un escenario económico favorable.

El cronograma de medidas de fuerza incluye manifestaciones los lunes, miércoles y viernes en distintos horarios frente a la sede de la empresa:

Lunes de 8 a 9 horas

Miércoles y viernes de 11 a 12 horas

Además, el Gallardo confirmó un paro general para el próximo 7 de octubre, que abarcará toda la región, desde Bahía Blanca hasta Ushuaia.

“Queremos que se respeten las paritarias y que se termine la terciarización, porque están contratando empresas sin la formación necesaria, lo que pone en riesgo la seguridad de los trabajadores y de la población”, remarcaron desde el sector.

En la región patagónica, el sindicato representa a más de 200 afiliados, que van desde Esquel hasta Ushuaia. “Somos profesionales del gas y exigimos que se valore a quienes están capacitados en la zona”, concluyeron.