El Banco Central impone cepo a personas físicas

El Banco Central (BCRA) reinstauró una restricción cambiaria que impide desde este viernes a las personas físicas operar de manera simultánea en el mercado oficial de cambios y acceder a los dólares financieros por 90 días corridos.

«La restricción es para todas las personas humanas, por la cual, si compran dólares en el mercado libre de cambios, no pueden con esos dólares comprar bonos», explicaron a la Agencia Sputnik fuentes de la autoridad monetaria.

Con esta decisión, que en Argentina se conoce como «cepo», el Banco Central dispuso que las «personas humanas» que compren el dólar oficial no puedan acceder al dólar financiero, sea el CCL (contado con liquidación) o el dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos), también conocido como dólar bolsa.

«La entidad deberá contar con una declaración jurada del cliente en la que deje constancia que se compromete a no concertar, de manera directa o indirecta, compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera a partir del momento en que requiere el acceso y por los 90 días corridos subsiguientes», señala la comunicación A 8336 del organismo,

La restricción cruzada anunciada por el Banco Central, que impide operar en más de un mercado cambiario durante tres meses, «busca evitar distorsiones en el mercado de cambios», indicó uno de los directores en comisión del Banco Central, Federico Furiase.

«La medida del BCRA no impide que las personas humanas compren dólares para ahorrar en el mercado libre de cambios. Pueden comprar los que su situación patrimonial les permita. Lo que no permite es que con esos dólares abastezcan el mercado de dólares financieros», sostuvo el funcionario.

El dólar CCL, que permite adquirir dólares y acreditarlos en el exterior a través de la compraventa de acciones o títulos de deuda, registra este viernes un valor que es 8,9 por ciento más alto que la cotización del dólar oficial.

El MEP, que también sirve para acceder a dólares a través de la adquisición de bonos pero que deben depositarse en una cuenta en el país, es 6,2 por ciento más caro que el cambio oficial.

El CCL aumentó este viernes 3,7 por ciento, y el MEP, creció 4,8 por ciento.

El MEP se vende a 1.434 pesos y el CCL a 1.471, frente a la divisa oficial que cotiza a 1.350 pesos, dentro de una banda en la que debe fluctuar la divisa, según un acuerdo al que llegó el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un préstamo de 20.000 millones de dólares en abril.

RIESGO PAÍS EN AUMENTO

Tras la decisión de la autoridad monetaria de restablecer esta restricción, que había sido eliminada a principios de abril, la prima de riesgo alcanzó este viernes los 1.047 puntos básicos, con un aumento de 7,2 por ciento en las últimas 24 horas.

El riesgo país, que mide la tasa de interés a la que se puede financiar un país respecto al rendimiento de los bonos de EEUU, llegó a situarse por arriba de los 1.500 puntos básicos la semana pasada, pero un apoyo explícito del Gobierno estadounidense llevó a que se redujera por debajo de los 900 puntos, hasta que en la víspera volvió a aumentar de forma paulatina.

Argentina enfrenta elecciones justo en un mes, cuando se renovarán la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y un tercio de los del Senado. (Sputnik)