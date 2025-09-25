Asamblea de trabajadores del PAMI en reclamo de paritarias

Darío Kristovic, secretario gremial de UPCN, indicó a ABC Radio por FM Records que “Hace un par de semanas empezamos un plan de lucha porque tenemos los salarios congelados desde noviembre del 2024. Algunos de los gremios determinaron realizar asambleas dentro del horario laboral y contamos con el acompañamiento de Jubilados Autoconvocados”.

Luego agregó que “Desde UPCN agotamos todas las vías institucionales para pedirle al gobierno para que abra las paritarias, pero sigue negándose a discutir salarios y otros derechos laborales porque desde el año pasado no se paga el fondo de capacitación y no se cumplió con los feriados provinciales. Agotamos todas las vías institucionales y presentamos un recurso de amparo ante la Justicia para que obligue al gobierno a sentarse para negociar los salarios”.

Kristovic explicó que “Además estamos reclamando que el PAMI funcione como corresponde para los jubilados porque desde que comenzó el gobierno de Milei hubo muchos recortes en Comodoro, especialmente de medicamentos que son crónicos y en prestaciones sociales. Frente a todo esto los que ponemos la cara con la gente somos nosotros”.

Por último, adelantó que “Las asambleas se vienen definiendo semanalmente y la próxima semana seguramente será lunes o martes”.