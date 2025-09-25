Procesaron  a empresario farmacéutico por caso de fentanilo contaminado

El juez federal Ernesto Kreplak procesó este jueves con prisión preventiva al dueño de dos laboratorios, HLB Pharma y Ramallo, por la muerte de 96 personas contaminadas con fentanilo.

«Dictar el procesamiento y convertir en prisión preventiva la detención de Ariel Fernando García», señala la resolución del juez federal Ernesto Kreplak a la que accedió la Agencia Sputnik.

El dueño del laboratorio fue considerado coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales» que provocó la muerte de por los menos 20 personas «en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor».

Ariel García Furfaro fue además embargado por un billón de pesos (738.000 dólares al cambio oficial), mientras que a su hermano Diego, también procesado con prisión preventiva, le fue impuesto un embargo de 500.000.

El dueño de los laboratorios, que tiene otros centros a su nombre, podría ser procesado en paralelo por contrabando agravado, pues declaró en la Aduana importación de maquinaria desde China por valor de cinco millones de dólares, cuando en realidad el equipamiento había costado 500.000 dólares.

El empresario, que enfrenta una pena que oscila entre los 10 y 25 años de prisión, ya había sido condenado en 2002 a siete años de prisión por tentativa de homicidio contra un empleado de un restaurante de su propiedad.

En total diez personas han sido detenidas en el marco de esta causa, entre quienes se encuentran directivos y responsables técnicos de HLB Pharma y de Laboratorios Ramallo, acusados de producir el fentanilo contaminado.

Entre tanto, se conformó una comisión en el Congreso, integrada por 31 legisladores, para investigar el caso y elevar un informe con sus conclusiones antes del 9 de diciembre.

El caso del «fentanilo mortal» se registró inicialmente en el Hospital Italiano de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires , y luego se extendió a otras ciudades como la capital argentina y Santa Fe.

El Ministerio de Salud determinó que la afectación surgió de un lote de ampollas del opioide que fue utilizado entre abril y mayo, hasta su retirada de circulación por orden de la Anmat el 13 de mayo.

En una primera instancia, el Juzgado Federal n°3 de La Plata a cargo de Kreplak ordenó una serie de allanamientos de droguerías que vendían a hospitales y clínicas el fentanilo contaminado, elaborado por los establecimientos de García Furfaro.

La investigación judicial asume que las víctimas fueron unas 96 en todo el territorio. (Sputnik)