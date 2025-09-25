Alerta amarilla por lluvias para la Costa de Biedma este viernes 26 de septiembre

La Subsecretaría de Protección Ciudadana del Gobierno del Chubut emitió una alerta amarilla por lluvias para el viernes 26 de septiembre de 2025, que afecta a la Costa de Biedma, en el noreste provincial.

Según el sistema de alertas oficiales, el nivel amarillo indica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de actividades cotidianas, especialmente en rutas y zonas urbanas.

Las autoridades provinciales pidieron a los vecinos extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios durante las precipitaciones intensas y respetar las indicaciones de Defensa Civil y de los organismos de emergencia.

En caso de necesitar asistencia, se recuerda que está disponible la línea de Protección Ciudadana 0800-666-2447 para consultas y ayuda.



