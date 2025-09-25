YPF realizará un simulacro de emergencia esta noche en su planta de Km3

La empresa YPF informó que durante la noche de hoy se llevará adelante un simulacro de emergencia en su Planta de Almacenamiento y Despacho de Combustibles, ubicada en el barrio General Mosconi, Km3, de Comodoro Rivadavia.

La actividad tiene como finalidad poner en práctica el Plan de Emergencia, reforzando los protocolos de seguridad y respuesta ante posibles incidentes. Para ello, se desplegará un amplio operativo con la participación de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, policía, ambulancias y otros organismos de apoyo.

Durante el simulacro —que recreará un incidente controlado— se podrán escuchar sirenas y observar presencia de humo, elementos que forman parte de la práctica. La compañía recomendó a los vecinos no alarmarse, ya que se trata de un ejercicio preventivo.

YPF destacó que estas acciones se realizan en el marco de su política de seguridad, salud y ambiente, con el objetivo de proteger a las personas, las comunidades y el entorno en caso de una emergencia real.



