viernes, septiembre 26
Ciudad

YPF realizará un simulacro de emergencia esta noche en su planta de Km3

El ejercicio, que se llevará a cabo en la Planta de Almacenamiento y Despacho de Combustibles del barrio General Mosconi, contará con sirenas, humo y la participación de Defensa Civil, Bomberos, policía y ambulancias.
La empresa YPF informó que durante la noche de hoy se llevará adelante un simulacro de emergencia en su Planta de Almacenamiento y Despacho de Combustibles, ubicada en el barrio General Mosconi, Km3, de Comodoro Rivadavia.

La actividad tiene como finalidad poner en práctica el Plan de Emergencia, reforzando los protocolos de seguridad y respuesta ante posibles incidentes. Para ello, se desplegará un amplio operativo con la participación de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, policía, ambulancias y otros organismos de apoyo.

Durante el simulacro —que recreará un incidente controlado— se podrán escuchar sirenas y observar presencia de humo, elementos que forman parte de la práctica. La compañía recomendó a los vecinos no alarmarse, ya que se trata de un ejercicio preventivo.

YPF destacó que estas acciones se realizan en el marco de su política de seguridad, salud y ambiente, con el objetivo de proteger a las personas, las comunidades y el entorno en caso de una emergencia real.


