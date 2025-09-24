Fiscalía buscaba elementos robados, los recuperó y también encontró el arma robada a un policía

En el marco de una investigación por un presunto robo en una vivienda del Paraje El Pedregoso, en El Hoyo, la Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de allanamiento para un domicilio en la localidad de Epuyén.

La investigación se inició a partir de la denuncia de un vecino que advirtió que la casa de un conocido, a quien le cuida la propiedad, había sido violentada. A simple vista, el denunciante notó la ausencia de varios objetos de valor, como un televisor, una garrafa y herramientas.

Ante la sospecha de la vinculación del hecho con un presunto responsable, el fiscal Nicolas Vasiliev solicitó el allanamiento de su vivienda y vehículo. El objetivo era recuperar los elementos robados. Además, se solicitó la requisa de las personas presentes en el domicilio y el secuestro de sus teléfonos celulares para obtener información relevante para la investigación.

Como resultado del allanamiento, las autoridades policiales lograron encontrar y secuestrar una garrafa, una caja de pesca con herramientas, dos palas, y dos picotas.

Adicionalmente, el procedimiento arrojó un hallazgo inesperado: una mujer que se encontraba en la casa intentó huir con una pistola y 78 municiones de 9mm en un recipiente. El arma, que tenía inscripciones de la Policía de la Provincia de Chubut, fue secuestrada. Por este motivo, se abrió una nueva causa judicial.

La diligencia judicial estuvo a cargo de la DPI de la Comarca con la colaboración de personal de la comisaría de Epuyén y de la Policía Científica de Lago Puelo.