Rada Tilly incorpora nuevos desfibriladores y refuerza la prevención en espacios públicos

La Municipalidad de Rada Tilly, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud, adquirió dos nuevos equipos DEA (Desfibriladores Externos Automáticos) marca Philips FRx, junto con insumos necesarios para el mantenimiento y correcto funcionamiento de los dispositivos ya instalados.

Los nuevos equipos, sumados a los insumos, fueron entregados a distintas áreas municipales: Secretaría de Gobierno, Secretaría de Cultura, Secretaría de Deporte, Turismo y Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Social y Salud, y al Servicio de Guardavidas, en el marco de la preparación para la próxima temporada de verano.

Playa inclusiva y cardiosegura

Con esta incorporación, el servicio de guardavidas de Rada Tilly suma un nuevo DEA para reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias en la playa.

“La playa de Rada Tilly es cardiosegura, todo el equipo de guardavidas está entrenado en RCP y estamos en comunicación constante con Guardia Urbana, EMEC y Policía ante cualquier emergencia”, destacaron desde el área.

La iniciativa tiene como objetivo seguir fortaleciendo la prevención y garantizar la seguridad en espacios públicos y eventos organizados por el municipio.