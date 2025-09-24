MIlei agradece apoyo de presidente y secretario del Tesoro de Estados Unidos

El presidente , Javier Milei, valoró este miércoles el respaldo y la confianza que recibió de su homólogo estadounidense, Donald Trump, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, después de que este funcionario anunciara su intención de hacer un intercambio de monedas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de la nación sudamericana, entre otras medidas.

«Gracias presidente Trump y sr. Secretario Bessent por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino», expresó este miércoles el jefe de Estado argentino en las redes sociales antes de su intervención en el 80º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

Tras reunirse con el líder republicano y el secretario del Tesoro en la víspera, el presidente argentino destacó la amistad con EEUU y su compromiso de fortalecer la asociación entre sus países «sobre la base de valores compartidos».

El líder de La Libertad Avanza (ultraderecha) también aseguró que junto con la administración estadounidense construirá «un camino de estabilidad, prosperidad y libertad», antes de cerrar su mensaje con el eslogan popularizado por Trump, MAGA (Make America Great Again, Haz EEUU grande de nuevo).

El flamante ministro del Interior argentino, Lisandro Catalán, destacó los «anuncios concretos» en que se tradujo el respaldo del presidente estadounidense y su secretario del Tesoro, y subrayó «el proceso de transformación histórico» que encabeza el gobernante argentino al generar «confianza en el mundo».

«Seguimos avanzando en el camino para hacer a Argentina grande nuevamente», apostilló, en alusión al slogan creado por el líder estadounidense.

APOYO CONCRETO

El titular del Tesoro estadounidense insistió este miércoles en que el Gobierno que representa está listo «para hacer lo necesario para apoyar a Argentina y a su pueblo».

«El Tesoro está listo para comprar bonos argentinos en dólares y lo hará según las condiciones lo exijan. También estamos preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, y hemos mantenido conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para hacerlo», agregó Bessent.

Según este funcionario, el país sudamericano ha dado pasos importantes hacia la estabilización bajo la presidencia de Milei, con una «impresionante consolidación fiscal y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas, sentando las bases para el histórico retorno de Argentina a la prosperidad».

Bessent también planteó que hay contactos con empresas de EEUU que planean invertir en múltiples sectores de la nación sudamericana «en caso de un resultado electoral positivo».

«Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el Gobierno argentino en el pago de sus principales deudas», sostuvo.

El anuncio de las nuevas medidas llega después de que Trump descartara que Argentina necesitara un rescate, pues consideraba que Milei estaba haciendo «un trabajo fantástico».

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien se reunirá este miércoles con el presidente argentino, manifestó en la víspera su satisfacción por el respaldo explícito que expresó Bessent a la administración de Milei.

El organismo anunció en abril un crédito de 20.000 millones de dólares para Argentin, préstamo que se suma al que gestionó en 2018 el entonces presidente Mauricio Macri (2015-2019) por 45.000 millones de dólares adicionales. (Sputnik)