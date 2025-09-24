Cómo cuidar un palo de agua para que crezca fuerte y sano

El palo de agua, también conocido como Dracaena fragrans, es una de las plantas más elegidas para decorar interiores. Es que no necesita muchos cuidados, gracias a una característica clave: almacena agua en el tallo, por lo que puede tolerar mucho tiempo sin riego.

Aunque es perfecto para principiantes o personas que tienen poco tiempo para dedicarle, existen ciertas recomendaciones sobre luz, agua y temperatura que ayudan a que crezca sano y fuerte. Seguir estos consejos marca la diferencia entre una planta que apenas sobrevive con otra que tiene hojas verdes durante todo el año.

Consejos para cuidar el palo de agua: luz, temperatura y ubicación ideales

La Dracaena fragrans encuentra su mejor versión al recibir luz filtrada o indirecta. Esto significa que no tolera demasiado bien el sol directo sobre las hojas, dado que puede provocar quemaduras y decoloración.

El palo de agua tiene la capacidad de acumular agua en su tallo. (Foto ilustrativa generada con IA)

Por lo tanto, lo mejor es tenerla en un ambiente luminoso, donde la luz entre a través de cortinas livianas o vinos esmerilados, sin que impacte de manera directa. De esta manera, se logra un mejor brillo y textura en todo el follaje.

La temperatura también es otra consideración a tener en cuenta. Cuando hay cambios bruscos, las hojas pueden volverse opacas o estén caídas. Lo ideal es que se mantenga siempre entre 18 °C y 26 °C.

Si suelen usar mucho el aire acondicionado, es aconsejable ubicar el palo de agua en rincones alejados de las corrientes directas. Aunque necesita estar un lugar ventilado, con circulación de aire, es perjudicial que reciba de manera directa ráfagas de aire muy frío o muy caliente.

Cuánto riego necesita el palo de agua

El exceso de agua es la causa más común de problemas en el palo de agua. Si hay charcos de agua, se reduce el oxígeno disponible para las raíces, lo que aumenta las probabilidades de que se pudran.

Por lo tanto, conviene espaciar los riegos y priorizar un sustrato con buen drenaje. Una manera fácil de saber cuándo regar es esperar que los primeros tres o cuatro centímetros de tierra estén secos.

El palo de agua se caracteriza por su porte largo y estilizado y sus hojas coloridas. (Foto: Pinterest)

En tanto, la humedad ambiental sí suma puntos, debido al origen tropical de esta planta. Para conseguir esto, basta con poner la maceta sobre un plato con piedritas y agua, sin que el fondo toque el agua. Otra alternativa es usar un humidificador en los días más secos.

Problemas frecuentes con el pablo de agua y cómo solucionarlos

Para poder identificar un problema en el palo de agua, es importante prestarle atención al follaje. En este sentido, hay diferentes síntomas que se deben a distintas causas:

Hojas amarillentas : suelen relacionarse con un riego excesivo o, en menor medida, con falta de nutrientes. En este caso, hay que revisar el drenaje para asegurarse de que no haya agua acumulada y espaciar más el riego.

: suelen relacionarse con un riego excesivo o, en menor medida, con falta de nutrientes. En este caso, hay que revisar el drenaje para asegurarse de que no haya agua acumulada y espaciar más el riego. Hojas con puntas marrones: aparecen cuando la humedad ambiental es baja o hay corrientes de aire que provocan deshidratación. Algunas soluciones son ubicar la maceta sobre un plato con piedras y agua, ubicarla lejos de aires acondicionados o ventanas y remover las hojas más afectadas.

Otra complicación pueden ser las plagas, como por ejemplo cochinillas y pulgones. Detectarlas temprano evita que la situación pase a mayores. Algunas señales pueden ser pequeños copos algodonosos o insectos blandos en los brotes.

Para controlarlas, funcionan bien las mezclas de agua con jabón neutro, así como también un insecticida específico de uso doméstico en caso de ser necesario.