La historia de un celular devuelto recuerda el valor de la honestidad cotidiana

En Comodoro Rivadavia, Erick encontró un celular en la puerta de un colegio y lo devolvió a su dueño, un adolescente que lo había extraviado en la entrada del establecimiento. La noticia se compartió en redes por la mamá del joven, Barbarita, quien agradeció públicamente el gesto.

Más allá de la anécdota, el hecho abre un debate necesario: ¿por qué algo que debería ser normal —devolver lo ajeno— se percibe como excepcional? La Posta Comodorense habló con Psicólogos y recuerdan que la confianza social se construye en estos actos sencillos, que permiten que las comunidades sean más seguras y solidarias.

En su mensaje, Barbarita destacó que “Erick nos ayudó sin esperar nada a cambio”, e invitó a apoyar su emprendimiento local Fénix Comodoro y en instagram @marmoleria_el_fenix, como forma de reconocer su tiempo y predisposición para buscar al verdadero dueño del teléfono.

La historia pone en primer plano la importancia de la ética cotidiana: devolver lo que no nos pertenece, avisar cuando encontramos un objeto, y demostrar con acciones que la honestidad sigue siendo un pilar para la convivencia.



