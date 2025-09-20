Torres acompañó el cierre de “Raíz Emprendedora” y aseguró que “Chubut es un ejemplo de superación”

El mandatario participó del cierre de la jornada que busca acompañar y fortalecer los proyectos de miles de mujeres emprendedoras, brindando apoyo técnico, herramientas concretas y vínculos que fortalezcan los trayectos individuales y colectivos. “Hay más de 400 emprendedoras que, en muchos casos, son sostén de familia, y es muy importante desde el Estado poder acompañar con las mejores herramientas posibles, capacitando no solo en lo administrativo sino también en la posibilidad de buscar nuevos mercados”, expresó Torres al término de la actividad, agregando que “con la importante crisis a nivel nacional, lo mejor que podemos hacer como provincia es blindarnos, ayudarnos, dinamizar la economía y capacitar, para poder prepararnos todos y salir adelante”.

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó el cierre de la jornada “Raíz Emprendedora”, iniciativa impulsada por la actual gestión a través de la Secretaría General de Gobierno, cuyo objetivo es acompañar y fortalecer a mujeres emprendedoras de todo el territorio provincial mediante herramientas concretas que les permitan formalizarse, desarrollarse y consolidar sus proyectos, entre ellas educación financiera y marketing orientado a plataformas y redes sociales.

El acto se desarrolló en el Salón San David de Trelew, y en esta ocasión acompañaron al mandatario el vicegobernador Gustavo Menna; el intendente de Trelew, Gerardo Merino; y funcionarios provinciales y municipales.

“Capacitarse, crecer y desarrollarse”

Torres resaltó que “la amplia convocatoria que generó este programa de capacitación en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Trelew y Esquel es una muestra de que hay voluntad y ganas de salir adelante” y sostuvo que “en un momento tan difícil es donde tienen que surgir esas ganas, y lo cierto es que Chubut es un ejemplo de superación, para lo cual el emprendedorismo es fundamental”.

“Este es el ejemplo que le damos a los más chicos. Y el ejemplo que hoy estamos viendo es el más importante, sobre todo para quienes se ponen al hombro la familia. Siempre se habla de ‘jefes’ de familia y cada vez son más las ‘jefas’ de hogar y mujeres que emprenden. Ese reconocimiento se tiene que dar en el marco institucional de generar oportunidades laborales, de capacitación y de crecimiento profesional”.

“Hay más de 400 emprendedoras que, en muchos casos, son sostén de familia, y es muy importante desde el Estado poder acompañar con las mejores herramientas posibles, capacitando no solo en lo administrativo sino también en la posibilidad de buscar nuevos mercados”, apuntó el titular del Ejecutivo.

Nuevas oportunidades

Por otra parte, el Gobernador señaló que “esta es la primera de muchas capacitaciones, y queremos también vincularlas con otros programas que llevamos adelante y que van a permitir el acceso a nuevos mercados y posibilidades laborales. Trelew, y en particular el Valle, plantean un desafío enorme para la región: terminar con la espiral de destrucción de empleo, en medio de una recesión a nivel nacional que nos golpea de lleno”.

Sobre este punto, añadió que “sabiendo que a nivel nacional hay una crisis muy importante, lo mejor que podemos hacer como provincia es blindarnos, ayudarnos, dinamizar la economía y capacitar, para poder prepararnos todos y salir adelante”.

“Independientemente de quién sea el Presidente de turno, como provincia tenemos todo para salir de esa Argentina pendular y empezar a progresar, hermanándonos como sociedad sin importar los partidismos y los regionalismos”.

“Trelew no es una ciudad que solamente tiene previsto ser un polo logístico, aunque esa es una medida verdaderamente importante y que va a generar mucho trabajo; también tiene la posibilidad de industrializarse, de que la Zona Franca crezca, y cuando la misma genere más trabajo, se va a incrementar el consumo, construyendo un círculo virtuoso donde la economía le va a dar más trabajo a los emprendimientos gastronómicos y textiles, entre otros”, concluyó Torres, remarcando que “tenemos que apuntar a seguir generando más empleo genuino. Por eso, como Estado, vamos a estar al lado de todos los intendentes para poner a Chubut en un rol protagónico en el desarrollo de toda la región”.

“Son un orgullo para la provincia”

Por su parte, el vicegobernador Gustavo Menna destacó que “para nosotros, eventos como este son un orgullo, porque demuestran una fuerza enorme y una gran energía, representadas en las más de 400 mujeres emprendedoras de toda la región que están presentes”.

Fortalecer la economía comunitaria

Raíz Emprendedora surge del reconocimiento de una realidad concreta: miles de mujeres sostienen la economía familiar y comunitaria desde iniciativas que muchas veces comienzan en la informalidad, con escasos recursos pero con un fuerte compromiso, creatividad y resiliencia.

Estas mujeres producen desde sus hogares, ferias, redes sociales, cocinas, talleres o espacios improvisados, y lo hacen con lo que tienen a mano: una habilidad, una necesidad, una oportunidad, pero, por sobre todo, con la enorme voluntad de desarrollar sus proyectos y construir futuro.

Este programa propone un abordaje integral y sensible a las particularidades del territorio. Parte de la escucha activa y la participación real de las emprendedoras para construir espacios de capacitación útiles, accesibles y transformadores. Promueve el acceso a la formalización, a canales de venta digital, a herramientas de gestión y a redes de contención y colaboración entre mujeres.

“Raíz Emprendedora” busca brindar apoyo técnico, herramientas concretas y vínculos que fortalezcan los trayectos individuales y colectivos.

Desafíos y oportunidades del presente

Durante la jornada, que comenzó a las 17 horas, la licenciada en Relaciones Públicas Romina Farías brindó la charla “Mujeres y trabajo: rompiendo desigualdades”, vinculada a la inserción de las mujeres en el ámbito productivo y al trabajo sobre las potencialidades.

A las 17:30 horas, la contadora pública y docente Brenda Ballejos presentó “Tu plata, tu poder: formalizar para crecer”, un taller de finanzas personales orientadas a mujeres emprendedoras y al abordaje de herramientas para organizar ingresos y egresos.

Seguidamente, a las 18:20 horas, la licenciada en Psicología especializada en Recursos Humanos, Ayelén Ferreyra, encabezó la charla “Financia tu negocio: educación financiera”, donde presentó programas provinciales y otras oportunidades concretas de financiamiento y formación.

A las 18:50 horas se llevó a cabo el ciclo “Identidad y Marketing Digital”, a cargo de la licenciada en Relaciones Públicas Lorena Montenegro, con el objetivo de promover herramientas para aumentar la visibilidad de los emprendimientos en redes sociales y ferias, con estrategias para atraer clientes.

Finalmente, a las 19:40 horas se realizó la entrega de certificados y el posterior Espacio de Networking, que incluyó un recorrido por los stands institucionales y un encuentro entre emprendedoras, espacio destinado a compartir experiencias, hacer consultas y generar contactos para continuar fortaleciendo la comunidad.