La Escuela Provincial N°718 de Rada Tilly convoca a docentes con puntaje cero para cubrir un cargo de Secretaría

La Dirección de la Escuela Provincial N°718 “Libertad”, ubicada en Avenida Moyano 2370 de Rada Tilly, informó que convoca a los docentes inscriptos con puntaje cero (0,00) en Cargos Directivos JCDES para interinatos y suplencias del ciclo lectivo 2025, a fin de notificarse del ofrecimiento del cargo de Secretario/a.

Los interesados deberán presentarse del 22 al 23 de septiembre de 2025, en la secretaría de la institución, en el horario de 08:00 a 16:00.

En caso de aceptar el cargo, los docentes deberán presentar:

Certificación de Servicios actualizada de las escuelas en las que se desempeñan.

Concepto o ratificación de concepto de los años 2022, 2023 y 2024 de las escuelas donde registren actuación.



