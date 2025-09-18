Mar del Plata anticipa subas del 25 % en alquileres y fija tarifas en balnearios para este verano: Mirá los precios

De cara a la temporada de verano 2026, Mar del Plata se prepara para recibir a miles de turistas. Según el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial local, los alquileres temporarios tendrán un incremento promedio del 25 % respecto al verano pasado, una suba que se busca mantener moderada frente a una inflación interanual del 50 % (ICL).

El presidente de la entidad, Guillermo Oscar Rossi, explicó que el objetivo es lograr un equilibrio entre accesibilidad y rentabilidad, en un contexto donde la competencia con destinos del exterior es cada vez más fuerte.

Valores orientativos de alquileres por semana

Departamentos de 1 ambiente (2/3 personas): desde $300.000

Departamentos de 2 ambientes (3/4 personas): desde $470.000

Departamentos de 3 ambientes (5/6 personas): desde $690.000

Chalet de 3 ambientes (5/6 personas): desde $940.000

Estos valores son estimativos y podrán variar según las negociaciones entre propietarios e inquilinos.

Precios en Punta Mogotes

El balneario 12 de Punta Mogotes ya registra 65 % de reservas y fijó sus precios para toda la temporada:

Carpa por día: $80.000 (opcional de estacionamiento $15.000)

Semana en enero: $560.000

Quincena en enero: entre $1.100.000 y $1.200.000

Mes de enero: $2.000.000

Febrero: semana $500.000, quincena $900.000, mes $1.700.000

Su propietario, Augusto Digiovanni, remarcó que estos valores no se modificarán aunque haya inflación.

Expectativas

Aunque las reservas de departamentos avanzan lentamente, la demanda en los balnearios muestra señales positivas. Mar del Plata, principal ciudad balnearia del país, continúa siendo el faro del turismo argentino, combinando atractivos naturales y una amplia oferta de alojamiento y servicios.



