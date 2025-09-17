Diputados rechazó los vetos a la emergencia pediátrica y Financiamiento Universitario

Con gran contundencia, la Cámara de Diputados rechazó hoy los dos vetos que el presidente Javier Milei había aplicado a la ley de emergencia pediátrica y al Financiamiento Universitario.

Con 174 votos a favor, 67 en contra y dos abstenciones, los diputados aprobaron la «insistencia» de la ley de financiamiento a las universidades. La norma, sancionada el 21 de agosto por el Senado, con 58 votos a favor, diez en contra y tres abstenciones, propone la reapertura de negociaciones salariales para los trabajadores de las universidades, reconoce fondos para becas y funcionamiento, y crea un fondo de 10.000 millones de pesos (6,7 millones de dólares).

También se rechazó la ley de emergencia sanitaria pediátrica, con 180 votos a favor, 60 en contra y una abstención.

Con este doble triunfo de la oposición en Diputados, las dos leyes que rechazó Milei por considerar que atentaban contra el equilibrio fiscal pasarán ahora al Senado, que también debe reunir dos tercios de los votos para tumbar de manera definitiva el veto del presidente.

Varios sectores en Argentina se encuentran en conflicto con la actual gestión por el ajuste fiscal del Gobierno y la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos.

El resultado de la votación en Diputados fue acompañada por vítores y aplausos en las inmediaciones del parlamento, en una protesta convocada por el Centro Interuniversitario Nacional, que integran los rectores de las universidades públicas; el Frente Sindical Universitario, conformado por seis gremios docentes y no docentes, y la Federación Universitaria Argentina, el gremio más representativo del alumnado.

La ley de Financiamiento Universitario tiene un costo fiscal del 0,23 por ciento del producto interior bruto, según la Oficina del Presupuesto del Congreso. (Sputnik)