Comodoro respaldó la insistencia del Fondo Universitario y la emergencia pediátrica

Más de 3000 participaron en Comodoro de la marcha y acto de acompañamiento a la insistencia del Fondo de Financiamiento Universitario y la emergencia pediátrica, que cerca de las 17 se aseguró desde la Cámara de Diputados donde, una considerable negativa que superó los 2/3, rechazó los vetos que el presidente Javier Milei aplicó a ambas iniciativas.

La marcha, como estaba previsto, partió de la sede de la UNPSJB de kilómetro 4 pasadas las 15 y llegó, tras una parada estratégica en el CERET, cerca de las 17 al Centro Cultural, donde se había montado el escenario para los discursos y para seguir la sesión.

En el escenario hablaron los distintos actores de la Universidad pero también, como jefe de la ciudad, el intendente Othar Macharashvili

La rectora, Lidia Blanco destacó la importancia la educación pública y gratuita ya que es un derecho que se ha logrado conseguir y por lo tanto, hay que cuidar y mantener.

El intendente Othar Marcharasvili, dijo que la ciudadanía le dio al gobierno nacional un voto de confianza con el 56,8% de los votos ciudadanos. «Los mismos ciudadanos que estamos hoy acá, le hemos puesto freno y nos movilizamos por nuestra comunidad universitaria».

La secretaria General de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), Gloria Herrera, sumó que «La educación es para todos y todas; es lo que nos permite ser libres; nos da posibilidades para crecer».

La lista de oradores se completó con las voces del secretario General de la Asociación del Personal Nodocente (APUNP), José Giri; el presidente de la Federación Universitario Patagónica (FUP), estudiante Raúl Bordón; represeanten de Salud, Armando Olmos; Secretario General de la Asociación de la Educación de Trabajadores del Chubut, (ATECH), Daniel Murphy.

Finalmente, ya con los vetos levantados, se leyó el documento con el que se resumió la importancia de la UNPSJB y el peligro en el que se encuentra por el plan de gobierno que lleva adelante el presidente Javier Milei.

«Todas y todos somos la universidad pública Argentina. Hijos e hijas de una patria que supo construir aquí lo que no se pudo en ninguna otra parte del mundo. Un instrumento de movilidad social ascendente extraordinario, y al lugar que aloja la esperanza y hace posible los sueños de miles de jóvenes. Es la educación pública que Iguala y nos hace libres. Es el conocimiento y la ciencia que permite alumbrar y desarrollo el desarrollo punto y para un digno hijo de una institución con esa historia, cualquier cosa está permitida excepto no defenderla. Para que las generaciones por venir puedan soñar con un futuro mejor y más justo. Para la Argentina para que la Argentina que nos merecemos sea posible. Universidad pública siempre».