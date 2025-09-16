Comenzó la ejecución de las obras de agua y cloaca para vecinos de barrio Saavedra

Los trabajos beneficiarán a más de 40 familias del sector. La intervención contempla la ampliación de la red de distribución de agua potable y del sistema cloacal del sector de zona norte.

La Secretaría d Obras y Servicios Públicos, dio inicio a dos obras fundamentales para los vecinos de la manzana 75 del barrio Saavedra: la ampliación de las redes de agua potable y cloacas que beneficiará a más de 40 familias de ese sector.

La intervención contempla la ampliación de la red de distribución de agua potable para la manzana 75, que incluye el tendido de más de 350 metros lineales de cañería, la ejecución de 43 conexiones domiciliarias y la instalación de dos válvulas. En paralelo, se avanza con la ampliación de la red cloacal, que prevé la colocación de más de 427 metros lineales de cañería, 37 conexiones domiciliarias y siete bocas de registro.

El secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, destacó la importancia de estos trabajos, al señalar que las obras responden a una demanda histórica de los vecinos del barrio Saavedra. “Con estas ampliaciones de las redes de agua y cloacas, estamos garantizando servicios básicos que son fundamentales para la salud, el bienestar y el desarrollo urbano de la zona”.

En la misma línea, el funcionario subrayó que la gestión del intendente Othar Macharashvili tiene como prioridad “extender los servicios a todos los barrios, porque entendemos que el acceso a agua potable segura y a un sistema de saneamiento adecuado es la base de una ciudad más equitativa”. En este caso, “más de 40 familias se verán directamente beneficiadas, pero el impacto es aún mayor porque estamos invirtiendo en infraestructura que mejora las condiciones de vida de toda la comunidad”.

*Intervenciones viales en Avenida Estados Unidos*

Por otra parte, se está ejecutando una obra clave en la intersección de Avenida Estados Unidos, Colonos Galeses y Figueroa Alcorta, con el objetivo de reforzar la seguridad peatonal y vehicular en una zona de alto tránsito.

Entre tareas que se realizan se encuentran la demarcación de sendas peatonales, la adecuación de vados accesibles y la instalación de un reductor de velocidad. Además, se realiza un sellado de juntas en Avenida Estados Unidos, un trabajo que extiende la vida útil del pavimento y que evita que, en invierno, con el agua y el hielo, se produzcan fisuras que dañen la calzada.