Cristina  acusa a Milei de generar en la economía una bomba de tiempo

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) lamentó el proyecto de Presupuesto de 2026 que el mandatario actual, Javier Milei, anunció el lunes, y le advirtió que sus medidas económicas van a generar un estallido en cuestión de tiempo.

«Una verdadera bomba de tiempo… el tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111», refirió este martes en las redes sociales al mencionar su casa en la ciudad de Buenos Aires, en donde cumple prisión domiciliaria.

En una burla a la definición que el presidente hace sobre sí mismo al presentarse como «economista experto en crecimiento con o sin dinero», la expresidenta señaló que su modelo económico se basa en un endeudamiento en dólares y en la emisión monetaria «presente futura, con tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica».

«Muchos ya entendieron que, en realidad, la motosierra era para ellos… para sus puestos de trabajo, sus salarios, sus jubilaciones, sus medicamentos, su comida… mientras las comisiones eran para tu círculo cercano y los cargos para lo peor de la casta más rancia… la que juraste combatir y ahora aplaude en primera fila», planteó la también ex vicepresidenta (2019-2023).

Por más que Milei señaló en su discurso que «lo peor ya pasó», Fernández advirtió que el presidente repitió lo que ya dijo en 2018 el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), «cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al Fondo Monetario Internacional (FMI) para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade (bicicleta financiera) desde el 2016».

Un día después de que la Cámara Nacional Electoral prohibiera a la exmandataria a ejercer el sufragio en las próximas elecciones parlamentarias nacionales del 26 de octubre, Fernández recordó que el ministro de Economía de la actual gestión también ejerció el mismo cargo durante la administración de Macri.

«Es todo tan igual… que el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri, hoy es tu Ministro de Economía… si, el inefable Toto Caputo, ex jefe de trading para América Latina del JP Morgan Chase… ¡Bingo hermano!», ironizó.

Al final de su mensaje, la exjefa de Estado aconsejó al presidente que deje de guiarse por las pautas de la Escuela Austríaca, porque el país «necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo».

Definido el equilibrio fiscal como la piedra angular de su Gobierno, Milei adelantó el lunes que el proyecto de Presupuesto 2026 enviado al Congreso contempla al menos equilibrio fiscal, si no se alcanza el superávit, con el menor nivel de gasto a nivel nacional en relación al producto interior bruto (PIB) de los últimos 30 años.

Tras dos años en los que gobernó con una prórroga del Presupuesto de 2023, la actual gestión planteó en su propuesta de Presupuesto que la inflación anual en 2026 será de 10,1 por ciento, y que la economía crecerá el equivalente al 5 por ciento del producto interior bruto (PIB). (Sputnik)