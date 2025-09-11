SITRAED repudió el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

El Sindicato de Trabajadores de la Educación (SITRAED) expresó su más enérgico repudio al veto presidencial de la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente aprobada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación.

«Esta decisión significa un retroceso gravísimo para el sistema educativo argentino y un ataque directo a la universidad pública, gratuita e inclusiva, que constituye un pilar fundamental del desarrollo social, científico y productivo de nuestro país», aseguraron

«El financiamiento estable y sostenido de nuestras universidades no es un privilegio, es un derecho que garantiza igualdad de oportunidades y acceso a la formación superior de miles de jóvenes en todo el territorio nacional. Vetar esta norma es condenar a nuestras instituciones al desfinanciamiento, la precarización y la pérdida de calidad académica», agregaron.

SITRAED reafirmó «su compromiso con la defensa irrestricta de la educación pública en todos sus niveles. Convocamos a la comunidad educativa, a las organizaciones sociales y sindicales, y a toda la sociedad a mantenerse unidos y en alerta para impedir cualquier intento de ajuste sobre el derecho a la educación».