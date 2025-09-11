Laprida ya cuenta con una ampliación de la red colectora cloacal que beneficia a vecinos de la Manzana 98

La Municipalidad finalizó la ampliación de la red colectora cloacal en la Manzana 98 del barrio Laprida. La obra incluyó más de 500 metros de cañerías y 28 conexiones domiciliarias.

Continuando con el plan de obras de servicios que impulsa la gestión del intendente Othar Macharashvili, la Municipalidad, a través de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, finalizó la obra “Ampliación Red Colectora Cloacal Mza. 98, Barrio Laprida”, destinada a brindar el servicio de recolección de efluentes cloacales a vecinos de la zona.

La intervención que se realizó en las calles Saberío Ivanovich y Domingo Perea, con el objetivo de mejorar la infraestructura básica del sector y garantizar mejores condiciones sanitarias, incluyó más de 500 metros lineales de cañería, 28 conexiones domiciliarias, 8 bocas de registro menores a dos metros de profundidad y punto de enlace en la intersección de calles Domingo Perea y Paysandú, conectando con una boca de registro existente.

El secretario de la cartera de Infraestructura, Fernando Ostoich, destacó la importancia de esta obra para los vecinos de Laprida, al decir que “este tipo de intervenciones, aunque puedan parecer pequeñas en extensión, tienen un enorme impacto en la vida de la comunidad. La ampliación de la red cloacal garantiza un servicio esencial, mejora la salubridad del sector y da respuesta a un pedido histórico de los vecinos de la Manzana 98”.

Asimismo, señaló que “desde la Municipalidad seguimos trabajando para acompañar el crecimiento de cada barrio con obras de infraestructura que aseguren condiciones dignas y sostenibles. Cloacas, gas, agua y pavimento son los ejes sobre los que avanzamos, priorizando siempre a los sectores que más lo necesitan”.