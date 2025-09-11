Primer vuelo con 10 deportados de Argentina procedente de EEUU aterriza en Buenos Aires

Diez argentinos que fueron deportados en EEUU llegaron en la madrugada de este jueves a Buenos Aires, informaron medios locales.

El avión de la empresa privada Omni Air International que alquiló el Gobierno estadounidense aterrizó a las 3.17 hora local en la terminal internacional de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.

Tras el aterizaje del Boeing 767-300, que tenía capacidad para 247 pasajeros, los deportados se encontraron con sus familiares, que los aguardaban a su llegada a la terminal.

El avión salió el miércoles desde el aeropuerto Perot Field Fort Worth Alliance, Texas, con una primera parada en Luisiana y una segunda escala en Bogotá, Colombia.

La aeronave también se detuvo en el aeropuerto Confins, en Belo Horizonte, sureste de Brasil, donde bajó otro grupo de deportados brasileños, antes de que el vuelo prosiguiese hacia Argentina.

Los 10 argentinos que regresaron en este operativo son: Daniel Rodrigo Céspedes; Maximiliano García; Luciana Lorena Lopresti; Sandra Márquez; Ernesto Núñez; Marcos Ontivero; Pablo Ridolfo; Mario Robles; Julián Francisco Rojas y Rodolfo Valor.

Uno de ellos, emigrante en EEUU desde 2001, cuando tenía 23 años, aseguró que dejó allí trabajo y a su familia, incluidos dos hijos, y comentó que fue detenido el 21 de agosto, aunque tenía permiso de trabajo hasta 2030, cuando fue a realizar un trámite a la Oficina de Inmigración para regularizar su situación.

«Es notable el odio en cuanto al racismo», lamentó al aludir al Gobierno estadounidense de Donald Trump, en diálogo con la señal TN.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU ha deportado a unas 150.000 personas desde que Trump asumió el cargo hace seis meses, según afirmó a finales de julio la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin. (Sputnik)