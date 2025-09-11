FMI expresó nuevo su apoyo al rumbo económico del Gobierno de Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) manifestó este jueves su respaldo a las medidas de ajuste fiscal y desregulación adoptadas por el Gobierno argentino del presidente, Javier Milei, en el marco de un préstamo de 20.000 millones de dólares concedido en abril.

«Apoyamos la continua adhesión de las autoridades al ancla fiscal y a su programa integral de desregulación, así como su compromiso de salvaguardar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa», destacó este jueves en una conferencia de prensa en Washington la portavoz del organismo, Julie Kozack.

La directora gerente de la entidad, Kristalina Georgieva, dialogó al comienzo de la semana con el ministro de Economía, Luis Caputo, «para tratar el progreso de la implementación del programa», comentó la representante del organismo.

El FMI aprovechó para mencionar algunos logros de la actual gestión en materia económica, como el superávit primario en las cuentas públicas logrado desde el inicio de la gestión, en diciembre de 2023, «lo cual es coherente con los objetivos del programa» asumido con el préstamo, observó Kozack.

«Reconocemos el importante progreso en la reducción de la inflación, y esto ha resultado en una inflación mensual por debajo del dos por ciento durante cuatro meses consecutivos», destacó.

La entidad de crédito también avaló la política monetaria restrictiva del Ejecutivo «para limitar las trayectorias del tipo de cambio a través de la inflación».

En cuanto a las recomendaciones, el FMI alentó al Gobierno a «continuar sus esfuerzos para reconstruir las reservas», así como en «fortalecer la confianza en el peso, reducir los diferenciales y asegurar un acceso oportuno a los mercados de capital internacionales».

«En las conversaciones que el equipo ha mantenido con las autoridades, hemos continuado enfatizando la importancia de un marco monetario y cambiario transparente, consistente y predecible para ayudar a gestionar la volatilidad del mercado», manifestó.

A través de su portavoz, el FMI ya manifestó el martes su respaldo al sendero económico adoptado por el Gobierno argentino, bajo la consideración de que contribuirá a la estabilidad y al desarrollo del país.

El FMI desembolsó al país sudamericano 14.000 millones de dólares desde abril, cuando entró en vigor del nuevo programa de Facilidades Extendidas acordado con el Ejecutivo argentino.

El 11 de ese mes, la entidad multilateral confirmó un préstamo de 20.000 millones de dólares para el país sudamericano, que se suma al crédito de 44.000 millones concedido al expresidente Mauricio Macri (2015-2019).

Argentina, que es la mayor deudora del FMI, todavía debe a la entidad multilateral 54.546 millones de dólares, según cifras actualizadas al 31 de julio, cuando al término de marzo la deuda se situaba en 41.323 millones. (Sputnik)