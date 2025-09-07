Las elecciones de Buenos Aires, los nervios y el silencio de LLA y el 3% que persiguió a Karina en la votación

Las estratégicas y trascendentes elecciones en Buenos Aires, cuyo resultado se proyectará al mapa nacional del 26 de octubre, se terminan definiendo por la nacionalización de la misma y por el efecto que generó el escándalo de la coima o retornos en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Karina llegó al lugar de votación, con mala cara y perseguida por el 3%, tanto en el padrón como en algunos pizarrones.

La diputada nacional Lilia Lemoine protagonizó otro momento bizarro y al hermano de Manuel Adorni, candidato en La Plata, lo boludearon con el 3%.

Mientras tanto, el gobernador Axel Kicillof estuvo relajado todo el tiempo y se emocionó al informar que su hijo mayor iba a votar por primera vez. Se confirmó que Axel tiene de hijo a «el León».

