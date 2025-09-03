Reacondicionan un sector del cerro que afecta a distintas viviendas de la zona céntrica

El Municipio intensifica las tareas de limpieza, contención y seguridad en el pie del cerro, ubicado en Alsina e Yrigoyen. La zona filtraba agua hacia las propiedades y era utilizada por delincuentes para ocultarse. “Lo que se busca es mejorar el sector y preservar el perímetro de las viviendas”, apuntó el secretario Miguel Gómez.

Este miércoles por la mañana, el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, acompañado por el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich; el subsecretario de Mantenimiento y Conservación, Luis Correa; y el concejal Marcos Panquilto; recorrió el sector comprendido entre las avenidas Alsina e Hipólito Yrigoyen, para supervisar los trabajos de reacondicionamiento que comenzaron esta semana con la colocación de desechos en bateas y con maquinarias viales.

En relación a la intervención que se está concretando en el lugar céntrico, se hace preciso mencionar que, por un lado, se están ejecutando trabajos de estabilización del cerro para controlar su avance hacia el fondo de las viviendas y comercios, además de minimizar las filtraciones de agua de lluvia que provocan deterioros en dichas construcciones. Mientras que, por otro, y con el objetivo de dotar de mayor seguridad al sector, se avanza con la limpieza, el desmalezamiento y la poda de grandes arbustos que impedían la visibilidad de quienes transitan a diario por el sendero peatonal de la avenida Alsina.

Al respecto, Miguel Gómez explicó que el personal municipal concretó el trabajo de limpieza del lugar, para evitar que malvivientes, se escondan entre la maleza y la basura, y generen hechos de inseguridad, al tiempo que agregó que en paralelo “se va a trabajar sobre el suelo, con maquinaria para evitar que el cerro siga invadiendo y afectando a las viviendas que están ubicadas abajo”, al tiempo que destacó que “lo que se busca es justamente mejorar el sector y preservar el perímetro de las viviendas que están siendo afectadas”.

Finalmente, el secretario puso en valor el saneamiento de todo el sector y el mantenimiento de las luminarias del sendero peatonal de la Av. Alsina, que ejecutó el personal perteneciente al área de Conservación y Mantenimiento, trabajo que se potencia con las acciones desplegadas durante la primera semana de septiembre. “Nos restaba esta parte donde hay viviendas que fueron abandonadas, otras que están siendo ocupadas todavía, que producto del movimiento del cerro siguen siendo afectadas”.