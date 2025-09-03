1° Encuentro “UNIENDO LAZOS – ARGENTINA BRASIL CHILE»

Se realizará durante el corriente mes, una jornada sobre MEDIACIÓN destinada a la comunidad en general dada la amplitud de los temas que implican a las problemáticas del día a día de la sociedad.

Se trata de la 1° JORNADA DE MEDIACIÓN «UNIENDO LAZOS – ARGENTINA BRASIL CHILE» que se llevará a cabo el día jueves 11 de septiembre desde las 8:30hs., en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas ubicado en calle Huergo 936, de la ciudad de Comodoro Rivadavia. También se podrá participar de manera virtual desde YouTube, facilitando el acceso a toda la región y países vecinos.

Este importante evento es organizado por el Club de Leones de Rada Tilly, y el arancel de inscripción es a total beneficio de la Escuela para ciegos y disminuidos visuales N°515 de Comodoro Rivadavia.

Este encuentro ha sido declarado de interés judicial por la Poder Judicial de la Provincia del Chubut, así como de interés legislativo provincial y de interés municipal por el Concejo Deliberante de Rada Tilly.

La jornada es tanto de interés académico como profesional, con el objetivo de informar e introducir a los interesados, en los conceptos de mediación y resolución alternativa de conflictos. Se hará hincapié en ámbitos judiciales, comerciales, escolares, salud, familia, ambiente y comunidad.

Contaremos con la presencia del Director Nacional de Mediación Dr. Juan María Luce así como otras altas autoridades a nivel provincial. Asimismo, participarán en forma presencial la Jueza brasileña Dra. Quitéria Vieira y el Dr. Henrique Ferrari de Brasil y también desde Chile llegará el Dr. Sergio Durán.

¿Qué es la mediación?

La mediación es una manera de resolver conflictos en el que un tercero imparcial y neutral, llamado mediador, ayuda a las partes involucradas a dialogar para que encuentren sus propias soluciones y lleguen a un acuerdo voluntario y sustentable. Es un proceso constructivo que puede aplicarse a distintos tipos de conflictos (comerciales, comunitarios, familiares, vecinales, escolares, etc.) y busca promover la convivencia y restaurar la confianza.

Invitamos a la comunidad a participar de este evento de envergadura internacional.

Compartimos el programa de la jornada con conferencistas de gran experiencia y renombre, que nos acompañaran ese día.

PROGRAMA:

8:30 – Acreditaciones

9:00 – Apertura:

– Gobernador de distrito “O”3, León Carlos Caggiano.

– Dr. Juan María Luce

– Lic. Florencia Brandoni

9: 15 – Conferencia: Dr. Francisco Diez

10:15 – Conferencia: Dra. Gimena Funes

11:15 – Conferencia: Dr. Juan María Luce

12:15 – Conferencia: Dra. Quitéria Vieira

13:15 a 14:30 – Coofee Break

14:30 – Conferencia: Dr. Alejandro Nató

15:30 – Conferencia: Dr. Sergio Durán

16:30 – Conferencia: Dra. Verónica Pino

17:30 – Conferencia: Dr. Henrique Ferrari

18:30 – Conversatorio: Modera Lic. Marinés Suares

19:30 – Final de la jornada

MODERADORA: Dra. Luciana Chanampa Blanco

El arancel es de $ 40.000.- (Cuarenta mil pesos) que se pueden abonar por una transferencia al ALIAS: jornada.mediacion

Se invita solicitar información y formulario de inscripción en [email protected]