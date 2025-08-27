Vecinos de Comodoro reclaman por el pasivo ambiental frente a la salida de YPF

El docente Humberto Lovecchio, caracterizado vecino de kilómetro 3, comentó a ABC Radio por FM Records los alcances del Manifiesto que se acordó en defensa del patrimonio económico, social y cultural de la ciuidad quee creció a partir de YPF y que hoy corre peligro tras el retiro de la operadora.

“Esto surgió de la preocupación individual de muchos y la necesidad de juntarnos para manifestarnos por esta cuestión. Por eso nos juntamos en la Vecinal de Km 3 y salió este manifiesto donde expresamos la defensa de nuestro patrimonio económico, social y cultural que con YPF marcó la propia identidad de Comodoro porque nos preocupa el retiro de YPF de Manantiales Behr y lo que puede pasar”, explicó.

El vecino comodorense agregó que “Hay una serie de temas que son parte de la vida de la comunidad porque no hay que olvidarse que YPF fue creada en 1922 y 70 años más tarde fue privatizada con todos los perjuicios que aquello significó. Después fue reestatizada parcialmente en el 2012 con una identidad diferente y en el 2020 la empresa decidió irse con la Administración de Comodoro. Hoy se cierra lo poco de lo que aún queda y vale preguntarse si estamos ante un nuevo despojo de nuestro patrimonio”.

Para Lovecchio “Hay tres cosas que se deben poner arriba de la mesa para que los políticos asuman el compromiso de defenderlas. Primero preservar el patrimonio de YPF; segundo es mantener la actividad económica que es fundamental para los empleos en la ciudad y la región; y como tercer punto es remediar el pasivo ambiental porque acá quedan como 3.000 pozos para ser remediados y eso no se arregla con unos pocos pesos”.

Finalmente adelantó que “Se pensó en la idea de hacer una marcha de banderas negras, pero no hemos definido cuando puede ser y contamos con la sumatoria de la comunidad”.

El manifiesto por la Soberanía Territorial, Ambiental y Patrimonial de Comodoro Rivadavia es el siguiente:

Nosotros, vecinos, trabajadores, estudiantes, referentes barriales, técnicos y defensores del patrimonio de Comodoro Rivadavia, declaramos:

Que la cesión del área Manantiales Behr por parte de YPF, junto con su retirada progresiva de la región, representa no solo una pérdida productiva, sino una herida profunda a nuestra identidad histórica, nuestra soberanía energética y nuestro derecho a un ambiente sano.

Que Comodoro Rivadavia no es una zona de sacrificio. Es la cuna del petróleo argentino, el corazón de una epopeya obrera y técnica que dio forma al país moderno. YPF nació aquí, creció aquí, y no puede irse dejando 3.700 pozos inactivos, 200 hectáreas inutilizables, y un legado de pasivos ambientales sin remediar.

Que exigimos a YPF, como parte de su responsabilidad empresaria, que cumpla con:

Remediar técnicamente los pozos abandonados según la Resolución N.º 05/96.

Preservar los bienes patrimoniales como La administración y otros

Presentar un plan de transición energética y laboral, que incluya a trabajadores, universidades y comunidades.

Que proponemos la creación de una mesa mixta -YPF Comodoro Participativa- integrada por el municipio, sindicatos, universidades, cámara de empresas contratistas, asociaciones vecinales, para garantizar:

La remediación ambiental efectiva.

La protección del patrimonio histórico.

La reconfiguración productiva de Manantiales Behr como modelo de innovación energética.

Que convocamos a realizar Acciones de protección a Manantiales Behr, como gesto de unidad y resistencia, y a una Marcha de las Banderas Negras, simbolo de nuestra historia petrolera y nuestro duelo ambiental.