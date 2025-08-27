Caravana interruptus, Espert se escapó en moto y papelón en Diputados

No fue un buen día para el gobierno. La denuncia por coimas sigue escalando y el presidente tuvo que levantar la caravana en Lomas de Zamora ante hechos de agresión de lis vecinos.

El diputado nacional José Luis Espert, que el otro día (rodeado de policías) se hizo el guapo, escapó en moto.

En Diputados, Guillermo Francos insistió en el remanido argumento de que se trata de «una operación política» pero Martin Menem no pudo frenar, pese al papelón de Lilia Lemoine, las acusaciones en su contra, familia, y Karina Milei.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: