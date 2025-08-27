El TEP oficializó los 24 candidatos a consejeros de la Magistratura propuestos por 6 agrupaciones

La secretaria electoral permanente informó el cumplimiento de todos los requisitos legales y de este modo, el paso siguiente será la conformación de la boleta única de sufragio que estará en todos los lugares de votación el próximo 26 de octubre.

En una reunión que realizó este miércoles el Tribunal Electoral Provincial en instalaciones del Superior Tribunal de Justicia en Rawson, se cumplió con la audiencia que oficializó las candidaturas presentadas por 6 agrupaciones políticas para competir el próximo 26 de octubre para la renovación de consejeros populares para el Consejo de la Magistratura en la circunscripciones de Esquel y de Trelew.

Del encuentro, que fue presidido por Camila Banfi Saavedra (a cargo de la presidencia del STJ) participó de manera presencial la jueza Amorina Testino y el secretario electoral de Chubut, Alejandro Tullio ; mientras que por zoom se conectaron los diputados Luis Juncos y Tatiana Goic, así como el procurador general Jorge Miquelarena .

Además, distintos apoderados de las fuerzas políticas siguieron las deliberaciones, que se resolvieron de manera unánime a favor de ratificar el informe elevado por el secretario electoral permanente, Alejandro Tullio, detallando todas las agrupaciones y ciudadanos que cumplieron con los requisitos establecidos en las leyes V N° 70, XII N° 21 y en la Constitución de la Provincia del Chubut y se encuentran en condiciones de ser candidatos a los cargos para los que han sido postulados.

De este modo, cumplido el trámite formal, el listado de candidatos al Consejo de la Magistratura para el próximo 26 de octubre, discriminados por fuerza política, es el siguiente:

CANDIDATOS AL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA – ELECCIONES 2025

DESPIERTA CHUBUT

TRELEW

Sergio Rubén Bartels (Titular)

Axel Daniel Fernández Kent (Suplente)

ESQUEL

Diego Fernando Austin (Titular)

Gonzalo Esteban Galarza (Suplente)

LA FUERZA DEL TRABAJO CHUBUTENSE

TRELEW

Pablo Hernán Genero (Titular)

Roberto Montesino (Suplente)

ESQUEL

Javier Gustavo Quiñenao Mercado (Titular)

Horacio Leonardo Austin (Suplente)

LA LIBERTAD AVANZA

TRELEW

Facundo Miguel Lazzaro (Titular)

Anselmo Fleita (Suplente)

ESQUEL

Cristian Saúl Ortiz (Titular)

Esteban Rubén Blanco (Suplente)

GEN

TRELEW

Eduardo Alfredo González (Titular)

Osvaldo Miguel Schroh (Suplente)

ESQUEL

Rubén Anido (Titular)

Roberto Campos (Suplente)

FRENTE UNIDOS PODEMOS

TRELEW

Carlos Adán Silvestri García (Titular)

Alan Emanuel Jones (Suplente)

ESQUEL

Ezlo Franco Traccana (Titular)

Oscar Conrado Torres (Suplente)

PICH

TRELEW

Brian Alexis Jones (Titular)

Leonardo David Azocar (Suplente)

ESQUEL

Jonathan Emmanuel Velázquez (Titular)

Mauro Nicolas Méndez (Suplente)