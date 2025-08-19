Se acerca la 4° edición del Comodoro Blues Festival

Sábado 20 de septiembre – Centro Cultural Comodoro Rivadavia – Entrada libre y gratuita

La ciudad se prepara para recibir la Cuarta Edición consecutiva del Festival de Blues, un evento ya consolidado en el calendario cultural de la Patagonia.

Organizado con el apoyo y auspicio de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y su Secretaría de Cultura, este encuentro fortalece la difusión de producciones locales y regionales, generando un espacio de unión entre artistas de toda la provincia y de diferentes puntos del país.

Un día entero a puro Blues

La jornada comenzará a las 15:00 hs en la Nave Central del Centro Cultural e incluirá:

Feria de artesanos y propuestas gastronómicas.

Taller de Blues abierto a todo público en el Auditorio.

Shows en vivo durante toda la tarde y noche, con bandas de toda la región y artistas internacionales, con cierre cerca de la medianoche.

Declarado de interés municipal

Por tercer año consecutivo, el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia declara al Festival como de interés municipal, social, cultural y turístico.

Día: Sábado 20 de septiembre de 2025

Horario: 15:00 a 00:30 hs

Lugar: Centro Cultural Comodoro Rivadavia – Nave Central

Entrada: Libre y gratuita