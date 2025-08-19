Ana Clara Romero en Expo Turismo Comodoro: “Hay que impulsar políticas serias para aprovechar nuestro potencial”

La diputada nacional por Chubut, Ana Clara Romero, participó de la Expo Turismo Comodoro Alma Patagónica 2025, donde se reunieron representantes de distintas provincias argentinas, delegaciones internacionales como Chile, prestadores turísticos, emprendedores y comunidades de toda la región patagónica.

Romero asistió al evento acompañada por los diputados de Despierta Chubut, Emanuel Fernández y Paulina Hogalde, la intendente de Rada Tilly, Mariel Peralta, y el vicegobernador de Chubut y candidato a diputado nacional, Gustavo Menna.

“La Expo Turismo permitió conocer experiencias y realidades de otras provincias que vienen trabajando con seriedad y planificación en el desarrollo turístico. Junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y al vicegobernador Gustavo Menna, venimos impulsando políticas públicas claras, sostenidas y transparentes que nos permitan aprovechar nuestro enorme potencial”, señaló Romero tras su participación.

Durante las jornadas, se presentaron propuestas ligadas al turismo náutico, la gastronomía regional, la generación de nuevas experiencias culturales y la cooperación interprovincial para fortalecer el desarrollo turístico del sur argentino.

Romero destacó el valor de los espacios de intercambio promovidos por sectores privados, asociaciones civiles y comunidades locales:

“Lo más valioso de la Expo fueron las charlas, los aprendizajes compartidos y la posibilidad de escuchar directamente a quienes construyen el turismo día a día. Esa es la agenda que tenemos que priorizar: escuchar a la gente, acompañar a los emprendedores y gestionar para generar condiciones de crecimiento”.

La diputada chubutense remarcó que el turismo representa una gran oportunidad de diversificación económica para la provincia, siempre que se lo encare con visión estratégica, trabajo coordinado y políticas públicas sostenidas en el tiempo.