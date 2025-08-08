Close Menu
Gremiales

Patagonia Argentina y Expreso Rada Tilly podrían ir al paro este lunes

Trabajadores del transporte urbano e interurbano analizan una medida de fuerza para el lunes. Reclaman la acreditación de haberes atrasados y advierten que no prestarán servicios si no hay respuesta de la empresa.
La PostaBy No hay comentarios1 Min Read
Advertisement

Los trabajadores de la empresa Patagonia Argentina y Expreso Rada Tilly advirtieron que podrían ir al paro a partir del próximo lunes si no se concreta el pago de los salarios adeudados.

EESS-300x250-80kb

Desde el sector señalaron que aún no se han acreditado los haberes correspondientes al último período, y que la situación genera creciente malestar entre los empleados. La posibilidad de una medida de fuerza será definida en las próximas horas en una asamblea con presencia del gremio.

El paro, en caso de confirmarse, afectaría los servicios de transporte urbano en Comodoro Rivadavia y los recorridos interurbanos hacia Rada Tilly.

Share.

Related Posts