Patagonia Argentina y Expreso Rada Tilly podrían ir al paro este lunes

Los trabajadores de la empresa Patagonia Argentina y Expreso Rada Tilly advirtieron que podrían ir al paro a partir del próximo lunes si no se concreta el pago de los salarios adeudados.

Desde el sector señalaron que aún no se han acreditado los haberes correspondientes al último período, y que la situación genera creciente malestar entre los empleados. La posibilidad de una medida de fuerza será definida en las próximas horas en una asamblea con presencia del gremio.

El paro, en caso de confirmarse, afectaría los servicios de transporte urbano en Comodoro Rivadavia y los recorridos interurbanos hacia Rada Tilly.