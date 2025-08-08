Choque en Barrio provoca fuga de gas y evacuación de vecinos

Durante la madrugada de este viernes, un vehículo Volkswagen Fox impactó violentamente contra un nicho de gas domiciliario, generando una importante pérdida de gas que obligó al desalojo preventivo de vecinos en el barrio Las Flores.

El hecho ocurrió alrededor de las 04:12 hs en una vivienda ubicada en Islas Malvinas Norte 994. Según el parte policial, el auto involucrado, dominio GVV088, fue abandonado por su conductor tras el choque. Personal de la Comisaría Cuarta acudió al lugar luego de recibir el alerta desde la Comisaría Segunda, quienes habían sido los primeros en recibir el llamado.

Al llegar, los agentes constataron que el rodado se encontraba sin ocupantes y que había una abundante fuga de gas. Por precaución, se procedió a evacuar a los residentes del domicilio afectado y a preservar la zona.

Minutos más tarde, personal de la empresa Camuzzi Gas del Sur se hizo presente y procedió al corte del suministro, evitando así un potencial incidente mayor.

El vehículo fue secuestrado y puesto a disposición del Tribunal de Faltas Nº 1. Hasta el momento, no se reportaron heridos y el propietario del automóvil no se presentó en el lugar. Además, se verificó a través del sistema SIFCOP que el rodado no posee impedimentos legales.

Las autoridades continúan investigando para dar con el responsable del hecho.