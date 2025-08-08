Alpa, presidente del CIN:  “Si es necesario hay que buscar el camino judicial que impida que el veto se haga una costumbre”

Oscar Alpa, rector de la Universidad de La Pampa y presidente del CIN, manifestó a ABC Radio por FM Records que “Lo conseguido ayer en la sesión de Diputados es un paso importante con la aprobación a través de los tercios. Nuestro país es una república con tres poderes y el poder que dicta las leyes sancionó la Ley de Financiamiento Universitario, ahora esperamos que suceda lo mismo y se genere la ley necesaria porque no hubo dos leyes de presupuesto que debe garantizar la autonomía y la autarquía universitaria”.

Luego sostuvo que “Pareciera que es costumbre que para que salga una ley debe ser aprobada por diputados, senadores y no ser vetada por el Poder Ejecutivo. El veto es una cuestión excepcional para temas específicos y no para vetar todas las leyes que no le gustan al gobierno de turno, los que están para ejecutar y cumplir con las leyes. Si es necesario hay que buscar el camino judicial que impida que el veto se haga una costumbre”

Alpa interpretó que “A pesar de que el PRO y La Libertad Avanza se están a uniendo electoralmente detrás de una sola idea política, hemos reunido a los diputados y senadores para que vean la transparencia que tenemos en las universidades públicas y que recuerden que muchos fueron formados en estas universidades, eso parece que algunos hayan modificado sus votos”.

El rector pampeano remarcó que “Lo que ha pasado en los últimos 20 meses, tanto en salarios como en gastos de financiamiento, es que se ha achicado en dos tercios y se redujo en términos reales lo que el Estado nacional manda a las universidades. Lo que plantea esta ley es recomponer esos fondos con los valores de la inflación y no genera ningún déficit fiscal como se ha planteado”.

Para finalizar, señaló que “Se están yendo docentes e investigadores y cada deterioro de este tipo lleva muchos años poder recuperarlos, por eso esperamos que con esta ley consigamos recomponer a los salarios y gastos a valores de la inflación, para de esa manera volver a los valores históricos que teníamos del PBI”.