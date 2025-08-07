Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario: Cómo votaron los diputados de Chubut

La Cámara de Diputados dio media sanción hoy a la Emergencia Pediátrica y al Financiamiento Universitario. Ambos proyectos recibieron una contundente mayoría y la negativa o abstenciones de las bancadas de La Libertad Avanza y el PRO, cuya alianza volvió a ratificarse.

La Emergencia pediátrica recibió 158 votos afirmativos, 73 negativos, 2 abstenciones, 1 diputado no votó, y 23 estuvieron ausentes.

Tres diputados chubutenses, Jorge Avila de Encuentro Federal y María Eugenia Alianiello de Unión Por la Patria, votaron por la afirmativa. Ana Clara Romero del PRO se ausentó, y César Treffinger de La Libertad Avanza votó por la negativa.

El Financiamiento Universitario fue aprobado por 158 afirmativos, 75 negativos, 5 abstenciones, 1 diputado no votó y otros 18 estuvieron ausentes.

Los chubutenses José Glinski y María Eugenia Alianiello de Unión Por la Patria votaron por la positiva, Jorge Avila de Encuentro Federal se abstuvo, en tanto que Ana Clara Romero del PRO se ausentó y César Treffinger de LLA votó en contra.