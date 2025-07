Abril: “El tema del uranio necesita análisis de la Legislatura porque requiere una ley especial”

Vanesa Abril, diputada provincial Arriba Chubut, manifestó a ABC Radio por FM Records que “Yo no se si es un tema electoral o cumple con cuestiones de anuncios que hace el gobernador y que entiendo que su equipo debe cumplir, teniendo en cuenta además que hubo muy poco tiempo y material por el análisis; incluyendo la reversión del área de Restinga Alí y las acciones de YPF. Nos mandaron el miércoles las 200 páginas del estudio de impacto ambiental y tuvimos poco tiempo de análisis. Los problemas no se solucionan sólo con anuncios, sino con gestión”.

Luego explicitó que “La nota que envió el intendente Macharashvili ingresó el jueves a la Legislatura indicando que no se esta teniendo en cuenta la autonomía municipal, la Carta Orgánica y la situación que se genera con la devolución del área por parte de YPF y sin tener en cuenta al Municipio. Por todo esto grave por donde se lo mire. Por eso en la sesión sólo tuvieron los votos del oficialismo y no acompañamos desde la oposición”.

Para Abril, “El gobierno sólo comunica a través de la tapa de los diarios y el gobernador ya había dado su visión sobre la explotación del uranio de Chubut, entiendo que para él no esta afectada por la ex Ley 5001. La primera comunicación de la reunión del gobernador con YPF fue por el tema del reclamo de las acciones, pero después se conoce este otro tema del uranio que el propio presidente salió a festejar; pero este tema sí necesita un tratamiento y un análisis de la Legislatura porque requiere una ley especial”.

La legisladora señaló que “Me llama mucho la atención la postura del gobernador sobre los dichos del embajador de los Estados Unidos y no decir nada sobre este tema es muy llamativo. Es una barbaridad la figura del control a las provincias y desde la Legislatura hemos trabajado mucho el tema de Malvinas y la soberanía, inclusive estamos trabajando con el oficialismo el tema de la capacitación sobre la malvinización. Es llamativo que el gobernador no se haya expresado sobre este tema del virrey que pretenden poner en nuestro país”.

El gobierno está preocupado por la interna del PJ

En cuanto al tema de la interna del PJ, sostuvo que “En la Legislatura quedó más que claro por parte de los diputados más comodorenses por la interna peronista aunque los temas que se estaban discutiendo exceden lo electoral, pero hubo una preocupación especial de poner en discusión a los candidatos de la interna en los debates legislativos”.

“Hay compañeros que están trabajando activamente han dicho que desde el Gobierno provincial se impulsa la candidatura de Bowen, yo no puedo aseverarlo, pero entiendo que están todo el tiempo poniendo el ojo en la interna mientras deberían estar más ocupados en la gestión. Hoy la disputa esta dada entre los libertarios y el peronismo, por eso el sector del gobernador intenta subirse a esta contienda electoral”, agregó.