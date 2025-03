Carreras: “Denuncié a Demian Reidel por injurias contra los argentinos”

Valeria Carreras, abogada penalista, manifestó a ABC Radio por FM Records que “Cuando este fin de semana cuando escuché las declaraciones Demian Reidel, jefe de Gabinete del Consejo de Asesores, exploté porque no puede ser que un argentino de una charla en un foro internacional donde explicaba las bondades del país y que en el país hay de todo, pero que es una lástima que hay argentinos en el país”.

Luego explicó que “Eso fue denigrante e injuriante para todos nosotros y me hace recordar la publicidad de las sillas en tiempos de la dictadura, eso atacaba a la industria nacional y esto es peor porque atacaba a los argentinos, especialmente a los patagónicos que son los verdaderos patriotas. Uno no puede ir a agarrar a las piñas a un tipo, entonces hice una denuncia”.

Para Carreras, “Primero me vino denunciarlo por traición a la Patria, pero no encaja en el tipo penal y no quiero presentar algo para que no se haga; entonces le pedí al juez que averigüe si esta conducta perpetrada contra todos los argentinos es un delito”.

“Para mí es el delito de incumplimientos de los deberes de los funcionarios públicos y también hay delito de injurias, porque no todos los argentinos pateamos en contra del país como lo hace él. Espero que el presidente lo aparte del cargo”, agregó.

Asimismo, señaló que “Los propios libertarios no aceptaron esto en las redes, primero se hizo el enojado y después pidió disculpas; pero con eso no alcanza porque estaba ante un auditorio de inversores internacionales e hizo algo muy grave”.

Finalmente, Carreras detalló que “Lamentablemente mi denuncia cayó en el Juzgado de Ariel Lijo y en un Comodoro Py que esta acorde a las posiciones y los intereses de la derecha, además de que Lijo esta esperando se avance en la postulación que hizo el gobierno para la Corte Suprema”.