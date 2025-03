Linares: “Los hermanos Sastre tendrán que definir si quieren ser parte del armado del PJ”

Carlos Linares, senador de Unión por la Patria por Chubut, manifestó a ABC Radio por FM Records que “Justicialismo hay uno solo y los demás pueden decirse peronistas, pero no son parte de nuestro partido, todo lo que ellos hagan tiene que ver con decisiones personales y no del PJ. A Othar Macharashvili no lo escuché decir que no es parte del PJ y los hermanos Sastre tendrán que definir si quieren ser parte del armado del Justicialismo”.

Luego indicó que “Aunque el gobernador siga con el armado de su frente provincial, el Justicialismo no esta en ningún frente con el Gobierno provincial y tenemos la opción de Unión por la Patria que somos muchos partidos y vamos a presentarnos a las elecciones”.

Sobre el discurso de apertura de sesiones de Ignacio Torres sostuvo que “El discurso del gobernador tiene números que no me cierran, especialmente en el tema del empleo, pero me parece que eso es lo que menos le importa a la gente y los realmente importante es la mejora salarial de los docentes que es urgente, como así también para los policías que son muy buenos y necesitan un mejor salario”.

Temas legislativos

Linares se refirió a temas pendientes en el ámbito legislativo y expresó que “Estoy viajando mañana a primera hora y veremos si tenemos las comisiones integradas, esperando el pedido de la UCR para retomar el pedido de presencia en la comisión investigadora del presidente Javier Milei y de Karina Milei por la cripto estafa”.

“Con los pliegos de los nuevos jueces de la Corte Suprema lo de García Mansilla es un cargo que tiene vencimiento a fin de año y necesitan la aprobación del Congreso por dos tercios de los votos; y lo de Lijo su pliego esta para tratamiento y veremos qué postura adoptar con el bloque y la presidente del PJ, Cristina Fernández”, comentó.

Finalmente, dijo que “Hoy no hay nada del acuerdo con el FMI, son sólo versiones y esperamos que traigan el acuerdo con la letra chica para su tratamiento; más allá del rechazo explícito que tenemos vamos a evaluar y decidir qué hacer con el tema”.