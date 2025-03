Urbana amplía el cupo femenino en el servicio de higiene

Desde hace más de una década, Urbana promueve la inclusión de mujeres en el servicio de higiene urbana de Comodoro Rivadavia. Actualmente, 36 trabajadoras forman parte del equipo en diferentes áreas del servicio, lo que marca un avance significativo en la equidad dentro del sector. En julio del año 2.024 se incorporaron al equipo cinco recolectoras que cumplen funciones en la zona sur de la ciudad.

Con más de 11 años de experiencia en la integración de equipos femeninos a las tareas históricamente desarrolladas por hombres, Urbana Higiene Ambiental destaca las recientes incorporaciones laborales de Nahir Chávez, Gabriela Cárdenas, Beatriz Ramos, Daira Gutiérrez y Gabriela Cárdenas, quienes se sumaron al equipo del servicio de recolección de residuos domiciliarios en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

El crecimiento en la participación de mujeres dentro del servicio posiciona a Urbana como una de las primeras empresas de la región en integrar activamente a trabajadoras en tareas operativas de recolección y barrido, promoviendo un entorno laboral más equitativo entre ambos géneros.

Por su parte, Daira expresó: “estoy agradecida por esta oportunidad que me brinda Urbana y el Sindicato de Camioneros, ellos siempre están acompañando al equipo. Antes de ser barrendera, yo quería trabajar de esto, y cuando recibí la propuesta no lo dude”.

Por su parte, Beatriz que lleva 8 meses desempeñándome como recolectora, destacó: “el servicio que brindamos no se detiene nunca. Estamos siempre trabajando, desde barrenderos, choferes, supervisores, hasta el equipo que está en la oficina, que coordina y gestiona la demanda de la gente”. Y continuó: “es importante nuestro trabajo, pero también la colaboración de los vecinos, que sacan sus residuos a horario, cuidan la limpieza de su canasto y colaboran permanentemente con el servicio”.

La incorporación de mujeres no solo representa un avance en términos de igualdad de oportunidades sino que también reafirma el compromiso de Urbana con la inclusión y el desarrollo profesional de su personal. La empresa implementó programas de capacitación y formación para garantizar la adaptación de las trabajadoras a sus funciones, asegurando condiciones de trabajo seguras y eficientes.

Paso a paso, la incorporación de mujeres al equipo

El proceso de inclusión de mujeres en el servicio de higiene urbana de Comodoro comenzó en 2012, cuando por primera vez se incorporaron diez barrenderas. Este hito representó un cambio en un rubro tradicionalmente masculino y abrió oportunidades para que más mujeres sean parte de la operación.

En 2021, Urbana sumó a dos mujeres como choferes de camiones recolectores: Mariela y Lorena. Esta incorporación consolidó el rol femenino en tareas de mayor demanda operativa y demostró que la equidad en el trabajo es posible con las condiciones adecuadas.

El paso más significativo llegó en 2024, con la incorporación de dos mujeres al servicio de recolección de residuos en barrios de la zona sur. Beatriz y Daiana se sumaron al equipo en junio y fueron asignadas a la recolección domiciliaria en sectores como Cordón Forestal y Malvinas Argentinas, luego de un proceso de capacitación específico para desarrollar la actividad.

Actualmente, 25 mujeres forman parte del servicio de higiene urbana en Comodoro Rivadavia:

• 22 barrenderas, que trabajan principalmente en la zona sur.

• 2 choferes de camiones de recolección, una en turno noche y otra en turno mañana.

• 5 recolectoras, con asignación en barrios como Cordón Forestal y Malvinas.

• 1 supervisora exclusiva, Nancy, encargada de acompañar y gestionar el desempeño del equipo femenino.

• 1 coordinadora del Programa GU, que brinda capacitaciones sobre separación de residuos en nivel inicial, primario y secundario.

• 2 personal administrativo

• 3 personal de maestranza, que se ocupa de la limpieza de las bases operativas.

Por su parte, Levan Macharashvilli, gerente general de Urbana, resaltó la relevancia de este cambio: «desde hace más de diez años impulsamos la inclusión en nuestras operaciones. La presencia de mujeres en el servicio de higiene no solo brinda oportunidades laborales, sino que también mejora la dinámica de trabajo y da un paso importante hacia la construcción de un futuro más equitativo e inclusivo en el sector».

Urbana continuará impulsando políticas de equidad a través de la incorporación de más mujeres al servicio de higiene urbana. En un sector donde la participación femenina sigue siendo limitada, la empresa reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades y la diversidad en el ámbito laboral.

Para conocer más sobre las iniciativas y programas de Urbana, se puede visitar el sitio web www.urbanacr.com.ar.