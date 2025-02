Ávila descartó completamente la salida de YPF de la provincia

El Secretario General del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables del Chubut, desmintió en forma contundente los rumores que aseguraban que la Operadora de Bandera se marcharía de suelo chubutense.

Jorge Ávila enfatizó esta tarde que “no existe la más mínima posibilidad de que eso suceda”, al referirse a las versiones que circularon este miércoles afirmando que YPF SA estaba en tratativas para abandonar definitivamente Chubut durante este 2025.

‘Loma’ desmintió categóricamente esa especie, al señalar que “hoy no está ni siquiera la mínima posibilidad de irse, recién estamos haciendo la transferencia de Áreas a PeCom pero no vamos a aceptar que pase algo extraño”.

“Actualmente estamos contemplando si los Equipos pueden subir el domingo a trabajar”, determinó el titular del Gremio más poderoso de la región.

Finalmente, Ávila subrayó que “lo cierto es que YPF ya no está pensando en Chubut, pero su salida no va a ser ahora ni el año que viene, eso lo desmiento”.