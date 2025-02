¿Quiénes son los influencers que perdieron todo tras apostar a $LIBRA?

Fran Fijap, Ape y Clemente son las caras visibles del escándalo «ponzi» que involucra a Milei.

El escándalo cripto que envolvió en las últimas horas a Javier Milei tuvo impacto internacional y afectó a varios influencers que salieron a repudiar al presidente porque perdieron todos sus ahorros.

El mandatario promocionó una “memecoin”, en la que miles de personas invirtieron su dinero. Tras el correr de las horas, la cotización de $LIBRA se desplomó. La mayoría de los inversores lo perdieron todo.

Uno de los primeros perjudicados, fue el influencer libertario Fran Fijap.Al momento de hacer su inversión, había escrito un tuit. “Gracias Javito, con vos me hice la casa”, Sin embargo, cuando se desplomó el valor de la moneda virtual Fijap eliminó el tuit.

Otro de los influencers afectados fue Ape, un influencer financiero estadounidense, que aseguró quedar en banca rota. “¡Estoy en quiebra! ¡Estoy jodidamente quebrado! ¡Te voy a encontrar, me rompiste, no tengo nada! ¡Voy a tener que vender mi Rolex, todas mis mierdas. Me robaron, todos ustedes me robaron! ¡Y te voy a encontrar, te voy a encontrar!”, exclamó Ape en un ataque de furia.

«El presidente de Argentina es un requete pinga y ahora no tengo dinero ¡La puta!», dijo en un nuevo video que publicó horas más tarde

Finalmente, el trader chileno que vive en Estados Unidos, Clemente, también se mostró “rabioso” con Javier Milei.

«Nunca confíen en un argentino porque son una mierda»,expresó. “Andate a la mierda Milei, hijo de puta, pensé que esa mierda era real. Invertí mucho. Nunca voy a ir a Argentina de nuevo, voy a ir a Chile que es un país mucho mejor, vayanse a la mierda”, sentenció.