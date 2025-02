Galíndez: “Es un avasallamiento de Bullrich vincular al REPROCANN con el narcotráfico”

El abogado Martín Galíndez, presidente de CAMECO (Cannabis Medicinal Comodoro), señaló a ABC Radio por FM Records que “Lo de Patricia Bullrich es un nuevo avasallamiento del derecho a la salud y también de la libertad porque hay una ley que fue sancionada por unanimidad y en un Estado de derecho se debe respetar la ley es central”.

“Es contradictorio amenazar derechos adquiridos en una pseudo lucha contra el narcotráfico. El autocultivo esta garantizado por ley y el REPROCANN esta garantizado por ley, por eso es un movimiento irregular y reprochable de Patricia Bullrich”, agregó.

Galíndez indicó que “La opinión pública debe ser parte de esta situación porque se plantea que a partir del REPROCANN existe el narcotráfico y eso es una simplificación del problema, porque justamente es todo lo contrario porque el autocultivo porque permitió generar calidad en el acceso al cannabis medicinal y también hay un atentado a la industria que se generó en el sector”.

El letrado explicó que “Es una posición política que no comprendo porque cuando en el 2017 se aprobó la ley de cannabis medicinal Patricia Bullrich estaba en el gobierno de Mauricio Macri como funcionaria y entiendo que es algo que escapa de la comprensión de seres racionales. Si hay algo que mejorar en el REPROCANN en Ejecutivo tiene todas las herramientas para hacerlo”.

“Hay que apelar a la conciencia para no generar temores y tampoco amenazas que nada tienen que ver con la verdad. Lo cierto es que hay una ley que establece el REPROCANN y cualquier pronunciamiento político es una forma de hacer política que no coincide con el estado de derecho”, explicitó.

Finalmente resaltó que “Pero también hay una zona de reserva en la Constitución Nacional, en el artículo 19, que dice que los magistrados y las autoridades están exentas de intervenir en lo que hacen los ciudadanos en su vida privada. Me parece inoportuno vincular al REPROCANN con el narcotráfico”.