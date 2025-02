Piden 3 años de prisión condicional para Daniel Murphy

La Fiscalía representada por la Dra. Florencia Gómez, solicitó una pena de 3 años de prisión para Daniel Murphy, líder sindical de ATECH, tras su culpabilidad en los hechos ocurridos durante una manifestación en la que se ocasionaron daños al edificio del Ministerio de Educación.

Según el Ministerio Público, Murphy, como principal responsable de la protesta, actuó de manera deliberada e irresponsable al romper a patadas un vidrio del hall del Ministerio, generando un peligro significativo en un contexto de manifestantes enardecidos. La Fiscalía argumentó que su conducta, lejos de calmar la situación, propició un descontrol, poniendo en riesgo la seguridad de quienes se encontraban en el lugar.

Gómez, señaló que la pena solicitada, de tres años, es adecuada considerando la gravedad de los hechos. Murphy, con amplia experiencia sindical, no solo comprendía las consecuencias de sus acciones, sino que además debía actuar con responsabilidad dado su rol de liderazgo. «El hecho de que él, como figura pública, haya generado el daño en lugar de contener la violencia, muestra una escalada de riesgos que podría haber derivado en consecuencias mucho más graves», indicó el fiscal.

Además, se destacó que Murphy, al ser un líder sindical con años de experiencia y educación, no pudo alegar desconocimiento de las posibles repercusiones legales y sociales de su actuar. El hecho de que la acción haya sido realizada por quien convocó y lideraba la manifestación incrementó la peligrosidad del acto.

Si bien se reconoció que Murphy no tiene antecedentes penales, la fiscalía subrayó que no se pueden reducir las consecuencias de su conducta bajo el marco de una protesta social, enfatizando que la responsabilidad de un líder sindical es aún mayor al de un ciudadano común.

Para la Fiscalía, la pena solicitada es justa y proporcional al delito cometido, que está contemplado en el artículo 184, apartado 5 del Código Penal, con un mínimo de tres meses y un máximo de cuatro años de prisión.

Para el querellante Castro, la conducta de Murphy al dañar el vidrio frente a numerosos medios periodísticos allí presentes pudieron haber producido una escalada de violencia en un lugar altamente transitado.

Por su parte, el abogado defensor Manuel Salgado adelante que impugnará el fallo y pidió para el sindicalista que se le aplique el mínimo de la pena para ese delito, es decir, tres meses de ejecución condicional. La Sentencia de la jueza Eve Ponce, se conocerá el próximo lunes, vía notificación electrónica.