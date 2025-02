Dalbon: “La canchereada de la motosierra posibilitó los incendios y no le interesa apagarlos”

Gregorio Dalbon denunció al presidente Javier Milei y a los ministros de Economía y Seguridad, Luis Caputo y Patricia Bullrich, por haber desmantelado el Servicio de Protección contra el fuego, que hoy sería vital para luchar contra los incendios sin control en la patagonia,

El abogado aseguró a ABC Radio por FM Records que “La denuncia debió realizarse hace mucho tiempo, pero ningún legislador o político lo hizo, realmente lo que esta sucediendo en estas provincias afectadas es terrible con 700 familias evacuadas, 3.400 hectáreas de bosques nativos destruidas, 120 viviendas y una vida humana perdida”.

El letrado indicó que “Nosotros encontramos que Milei, Bullrich y Caputo desfinanciaron el Estado de una manera alevosa y todo lo que tiene que ver con la emergencia. Todo podía haber sido controlable y terminó en una crisis sin presidentes, nunca ha sido tan grande y con tanto daño, esto no es político y es criminal”.

“Lo que hicimos fue hacer la denuncia a partir de los datos de la Fundación de Ambientes y Recursos donde vimos que la Subsecretaría de Ambiente tuvo una disminución nominal del 65% en el 2024 y el área de Ambiente cayó un 29% con respecto al año anterior en todo el Presupuesto Nacional. En la Administración de Parques Nacionales se experimentó una caída del 63% presupuestado. Todo significó un recorte del 0,16% del Presupuesto Nacional y por esa cifra se hizo la canchereada de la motosierra posibilitó los incendios y no le interesa apagarlos”, explicó.

Dalbon señaló que “Esperamos que esta vez la Justicia investigue porque parece que hay mucho miedo de denunciar al presidente, no hay nadie de ningún partido que lo denuncie porque se están quemando la gente, las casas y los bosques”.

Luego sostuvo que “Yo no tengo por qué bancar a un político como Milei y que se lleve por delante el mundo o desfinancie situaciones de esta manera, o bancar a Patricia Bullrich que no tiene la mas mínima idea de estas áreas y por eso no le importa lo que esta pasando; por eso recurrimos a la Justicia para que investigue las responsabilidades del presidente Milei, la ministra Bullrich y el ministro Caputo”.

Finalmente, resaltó que “Si no salimos a defender la naturaleza no va a quedar nada para las próximas generaciones, esto es gravísimo es de las denuncias más graves que hice contra Milei. Si no se pone la plata necesaria para darle combate necesario al fuego esto va a ser recurrente por el cambio climático, algo en lo que además no creen”.