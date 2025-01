El incendio Confluencia en El Bolsón ya consumió más de 1.600 Hectáreas

Un incendio forestal de gran magnitud, denominado «Confluencia», se desató en la zona de El Bolsón, Río Negro, y ha consumido aproximadamente 1600 hectáreas, según el último parte diario del SPLIF El Bolsón. El fuego, que se originó el 30 de enero en la Loma de los Piches, se propagó rápidamente hacia Mallín del Medio, agravado por condiciones meteorológicas extremas y múltiples focos secundarios.

El incendio, que se mantiene activo, movilizó a un extenso despliegue de recursos humanos y materiales. El SPLIF de El Bolsón y Bariloche desplegó 54 combatientes, 12 móviles y personal de la central. Se suman a estos esfuerzos 25 combatientes y 5 móviles del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que también proporcionaron un avión hidrante y pronósticos específicos de incendios para la zona.

En colaboración, bomberos voluntarios de El Bolsón coordinan a los bomberos de la Comarca Andina, mientras que el Servicio Provincial de Manejo del Fuego del Chubut aporta 12 combatientes y 3 móviles. El Parque Nacional Lago Puelo, Protección Civil Provincial y Defensa Civil Municipal también se sumaron a la respuesta, junto con la Policía de Río Negro, Seguridad Vial Provincial y personal de la empresa eléctrica EDERSA.

El incendio requirió la coordinación de múltiples organismos y la colaboración de diversas instituciones, incluyendo la Municipalidad de El Bolsón, Lago Escondido, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, el Consejo Escolar, el Hospital de Área El Bolsón, el Servicio Forestal Andino, el CAEB, la Municipalidad de El Hoyo y Gendarmería.

La situación actual es compleja, con el incendio activo consumiendo la vegetación y algunas viviendas. El COEM está llevando a cabo un relevamiento para determinar la cantidad exacta de viviendas afectadas.

El pronóstico meteorológico para hoy, 31 de enero, informa que se esperan temperaturas de hasta 25°C, baja humedad (20%) y vientos del oeste y sudoeste con ráfagas de entre 10 y 20 km/h. No se esperan precipitaciones, lo que dificulta el control del fuego.

Ante esta situación, las autoridades han emitido una serie de recomendaciones a la comunidad:

– Mantener la calma e informarse solo por medios oficiales.

– Evitar circular por los sectores afectados y no entorpecer las tareas de combate de incendios.

– Evitar el sensacionalismo y cuidar la privacidad de las personas afectadas.

– No circular por el aeródromo.

– No hacer fuego y ante cualquier columna de humo, dar aviso inmediato al 103.

– Liberar las líneas de comunicación: solo usarlas para emergencias.

Las autoridades solicitan a la población mantener la calma y colaborar con los equipos de emergencia, siguiendo sus indicaciones y difundiendo información verificada. Se recuerda que los móviles de emergencia continúan circulando por la zona, por lo que es necesario mantener despejadas las rutas de acceso y circulación.