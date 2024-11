Andrea Cristina: “Los jóvenes son protagonistas del cambio que transita el país”

En su informe de gestión ante la Legislatura, la joven senadora explicó que la mayoría de las decisiones las tomó en acuerdo con el gobernador Ignacio Torres, aunque en su momento tuvo razones para no acompañar la habilitación del tratamiento sobre tablas de su proyecto para coparticipar el Impuesto al Cheque.

Ayer lunes en la Honorable Legislatura de la provincia se llevó a cabo la histórica sesión especial, prevista en la Constitución, en la que los senadores presentan su informe de gestión ante las autoridades legislativas, que no se desarrollaba en Chubut desde hacía 28 años.

En esta oportunidad, en la que dieron el presente Andrea Cristina y Edith Terenzi y estuvo ausente Carlos Linares, fue la senadora por el PRO y la más joven de la Cámara la primera de las dos en dar cuenta de su gestión. Entre todos los temas abordados, resalta el foco que coloca sobre el desarrollo integral de los niños y adolescentes. Consultada sobre esto, indicó que “Los chicos son el futuro de nuestro país. Es acompañándolos a ellos que podemos generar las verdaderas transformaciones que anhelamos como argentinos”.

*Preservar y potenciar el desarrollo de las infancias y adolescencias*

En este sentido, Cristina destacó tres proyectos puntuales, orientados a preservar, fortalecer y potenciar el desarrollo integral de los chicos y adolescentes. _“Por un lado, presenté un Proyecto de ley que crea el Registro nacional de niñas, niños, adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales con medidas excepcionales, alojados en dispositivos familiares, residenciales y casas de egreso autónomo”_ a raíz de que actualmente no se cuenta con datos oficiales sobre la cantidad de niños y adolescentes en estas condiciones _“Ni se lleva un control integral de la calidad de vida que esos chicos tienen. El fin es proporcionar un mejor diagnóstico de la situación, y poder tomar mejores decisiones para la formulación de políticas públicas; ya sean iniciativas sobre adopción, contención de niños y bienestar de la Infancia en General”_, afirmó.

Según el Banco de Alimentos, el índice de Desnutrición en Argentina en 2024 es del 15,5% en chicos de entre 0 y 17 años. La senadora por Chubut subraya que _“Sabemos que un chico mal nutrido no sólo no puede concentrarse, si tiene la oportunidad de asistir a clase. Sino que no puede desarrollar fisiológicamente su organismo para luego ser capaz de alcanzar su potencial”._ _“Estoy trabajando en un Proyecto para dar con un diagnóstico concreto de la situación de Desnutrición y Malnutrición Infantil en Argentina, enfocado en la primera infancia, que es cuando estas carencias condicionan el desarrollo neurológico e integral del ser humano. Para ello consultamos con la Fundación CONIN y el Doctor Abel Albino con su equipo de trabajo nos dieron a conocer su trabajo con los niños y sus madres”_, describió.

Por último, informó que está _“Impulsando el tratamiento del proyecto de ley de ‘Prevención y detección temprana del abuso sexual infantil’ que, si bien no es de mi autoría, perdería estado parlamentario a fin de mes y es importante que el senado lo trate para aprobarlo”_, lo cual se definirá en las próximas sesiones, que serán las últimas del año.

En cuanto al empoderamiento de las juventudes, Cristina enumeró las iniciativas orientadas a los jóvenes presentadas durante su gestión: Capacitaciones online en Programación y Habilidades Blandas, ‘El Senado va a la Escuela’, el programa dentro del cual senadores de Chubut se acercan a los colegios secundarios a contar qué hacen; las Jornadas de salud mental para niños y adolescentes, y la declaración de interés de dos programas chubutenses para la juventud: Tech Girls y jóvenes liderando.